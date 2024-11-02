- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
889
Kârla kapanan işlemler:
676 (76.04%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (23.96%)
En iyi işlem:
392.57 USD
En kötü işlem:
-203.49 USD
Brüt kâr:
5 631.37 USD (181 751 pips)
Brüt zarar:
-2 450.36 USD (100 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (434.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
471.56 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
29.69%
Maks. mevduat yükü:
9.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.82
Alış işlemleri:
402 (45.22%)
Satış işlemleri:
487 (54.78%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
3.58 USD
Ortalama kâr:
8.33 USD
Ortalama zarar:
-11.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-106.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-466.71 USD (3)
Aylık büyüme:
2.64%
Yıllık tahmin:
35.30%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
466.71 USD (52.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.96% (186.38 USD)
Varlığa göre:
36.89% (762.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|261
|AUDCAD
|231
|AUDNZD
|222
|GBPUSD
|39
|GBPCAD
|37
|EURCAD
|32
|EURUSD
|26
|USDCAD
|21
|AUDUSD
|19
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|234
|GBPUSD
|473
|GBPCAD
|-26
|EURCAD
|-97
|EURUSD
|-85
|USDCAD
|64
|AUDUSD
|12
|NZDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|25K
|AUDCAD
|44K
|AUDNZD
|18K
|GBPUSD
|15K
|GBPCAD
|-9.7K
|EURCAD
|-14K
|EURUSD
|-3.2K
|USDCAD
|4.4K
|AUDUSD
|1.5K
|NZDUSD
|54
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +392.57 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +434.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 196
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 4789
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 505
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 519
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
345%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
138
92%
889
76%
30%
2.29
3.58
USD
USD
37%
1:500
I am genuinely impressed by the performance of this EA! Since starting in 2023, it has achieved a remarkable growth. One of the highlights for me is the minimal drawdown – just 8.4% at its peak. This low risk approach, combined with the 3.6% maximum deposit load, gives me peace of mind knowing my capital is well-protected even during less favorable market conditions. It provides an excellent balance between growth and capital preservation.
This signal achieved a phenomenal 278% profit with only an 8.4% drawdown, and I hope it can continue to perform at this level.