Heng Pei Liao

Foever

Heng Pei Liao
2 inceleme
Güvenilirlik
138 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 345%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
889
Kârla kapanan işlemler:
676 (76.04%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (23.96%)
En iyi işlem:
392.57 USD
En kötü işlem:
-203.49 USD
Brüt kâr:
5 631.37 USD (181 751 pips)
Brüt zarar:
-2 450.36 USD (100 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (434.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
471.56 USD (7)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
29.69%
Maks. mevduat yükü:
9.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.82
Alış işlemleri:
402 (45.22%)
Satış işlemleri:
487 (54.78%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
3.58 USD
Ortalama kâr:
8.33 USD
Ortalama zarar:
-11.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-106.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-466.71 USD (3)
Aylık büyüme:
2.64%
Yıllık tahmin:
35.30%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
466.71 USD (52.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.96% (186.38 USD)
Varlığa göre:
36.89% (762.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 261
AUDCAD 231
AUDNZD 222
GBPUSD 39
GBPCAD 37
EURCAD 32
EURUSD 26
USDCAD 21
AUDUSD 19
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 1.5K
AUDNZD 234
GBPUSD 473
GBPCAD -26
EURCAD -97
EURUSD -85
USDCAD 64
AUDUSD 12
NZDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 25K
AUDCAD 44K
AUDNZD 18K
GBPUSD 15K
GBPCAD -9.7K
EURCAD -14K
EURUSD -3.2K
USDCAD 4.4K
AUDUSD 1.5K
NZDUSD 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +392.57 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +434.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 196
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 4789
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
Tradeview-Live
0.67 × 9
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 505
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.74 × 519
112 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
Bogdan Muntean
53
Bogdan Muntean 2024.11.02 13:48 
 

I am genuinely impressed by the performance of this EA! Since starting in 2023, it has achieved a remarkable growth. One of the highlights for me is the minimal drawdown – just 8.4% at its peak. This low risk approach, combined with the 3.6% maximum deposit load, gives me peace of mind knowing my capital is well-protected even during less favorable market conditions. It provides an excellent balance between growth and capital preservation.

Ethan Morgan
18
Ethan Morgan 2024.05.27 17:16 
 

This signal achieved a phenomenal 278% profit with only an 8.4% drawdown, and I hope it can continue to perform at this level.

2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.03 12:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.05 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 01:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 05:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Foever
Ayda 30 USD
345%
0
0
USD
2.1K
USD
138
92%
889
76%
30%
2.29
3.58
USD
37%
1:500
