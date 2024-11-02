SignauxSections
Heng Pei Liao

Foever

Heng Pei Liao
2 avis
Fiabilité
137 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 340%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
883
Bénéfice trades:
670 (75.87%)
Perte trades:
213 (24.12%)
Meilleure transaction:
392.57 USD
Pire transaction:
-203.49 USD
Bénéfice brut:
5 607.78 USD (179 297 pips)
Perte brute:
-2 450.32 USD (100 286 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (434.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
471.56 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
28.69%
Charge de dépôt maximale:
9.85%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.77
Longs trades:
397 (44.96%)
Courts trades:
486 (55.04%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
3.58 USD
Bénéfice moyen:
8.37 USD
Perte moyenne:
-11.50 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-106.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-466.71 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.74%
Prévision annuelle:
21.14%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
466.71 USD (52.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.96% (186.38 USD)
Par fonds propres:
36.89% (762.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 261
AUDCAD 231
AUDNZD 222
GBPCAD 37
GBPUSD 35
EURCAD 32
EURUSD 25
USDCAD 20
AUDUSD 19
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.1K
AUDCAD 1.5K
AUDNZD 234
GBPCAD -26
GBPUSD 455
EURCAD -97
EURUSD -89
USDCAD 63
AUDUSD 12
NZDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 25K
AUDCAD 44K
AUDNZD 18K
GBPCAD -9.7K
GBPUSD 13K
EURCAD -14K
EURUSD -3.6K
USDCAD 4.2K
AUDUSD 1.5K
NZDUSD 54
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +392.57 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +434.91 USD
Perte consécutive maximale: -106.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 196
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 4789
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
Tradeview-Live
0.67 × 9
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 505
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.74 × 519
112 plus...
Note moyenne:
Bogdan Muntean
53
Bogdan Muntean 2024.11.02 13:48 
 

I am genuinely impressed by the performance of this EA! Since starting in 2023, it has achieved a remarkable growth. One of the highlights for me is the minimal drawdown – just 8.4% at its peak. This low risk approach, combined with the 3.6% maximum deposit load, gives me peace of mind knowing my capital is well-protected even during less favorable market conditions. It provides an excellent balance between growth and capital preservation.

Ethan Morgan
18
Ethan Morgan 2024.05.27 17:16 
 

This signal achieved a phenomenal 278% profit with only an 8.4% drawdown, and I hope it can continue to perform at this level.

2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.20 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.03 12:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 12:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.05 04:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 05:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 01:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 05:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Foever
30 USD par mois
340%
0
0
USD
2K
USD
137
92%
883
75%
29%
2.28
3.58
USD
37%
1:500
