- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
883
Bénéfice trades:
670 (75.87%)
Perte trades:
213 (24.12%)
Meilleure transaction:
392.57 USD
Pire transaction:
-203.49 USD
Bénéfice brut:
5 607.78 USD (179 297 pips)
Perte brute:
-2 450.32 USD (100 286 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (434.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
471.56 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
28.69%
Charge de dépôt maximale:
9.85%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.77
Longs trades:
397 (44.96%)
Courts trades:
486 (55.04%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
3.58 USD
Bénéfice moyen:
8.37 USD
Perte moyenne:
-11.50 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-106.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-466.71 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.74%
Prévision annuelle:
21.14%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
466.71 USD (52.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.96% (186.38 USD)
Par fonds propres:
36.89% (762.22 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|261
|AUDCAD
|231
|AUDNZD
|222
|GBPCAD
|37
|GBPUSD
|35
|EURCAD
|32
|EURUSD
|25
|USDCAD
|20
|AUDUSD
|19
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|1.1K
|AUDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|234
|GBPCAD
|-26
|GBPUSD
|455
|EURCAD
|-97
|EURUSD
|-89
|USDCAD
|63
|AUDUSD
|12
|NZDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|25K
|AUDCAD
|44K
|AUDNZD
|18K
|GBPCAD
|-9.7K
|GBPUSD
|13K
|EURCAD
|-14K
|EURUSD
|-3.6K
|USDCAD
|4.2K
|AUDUSD
|1.5K
|NZDUSD
|54
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +392.57 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +434.91 USD
Perte consécutive maximale: -106.89 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 196
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 4789
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 505
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 519
112 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
340%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
137
92%
883
75%
29%
2.28
3.58
USD
USD
37%
1:500
I am genuinely impressed by the performance of this EA! Since starting in 2023, it has achieved a remarkable growth. One of the highlights for me is the minimal drawdown – just 8.4% at its peak. This low risk approach, combined with the 3.6% maximum deposit load, gives me peace of mind knowing my capital is well-protected even during less favorable market conditions. It provides an excellent balance between growth and capital preservation.
This signal achieved a phenomenal 278% profit with only an 8.4% drawdown, and I hope it can continue to perform at this level.