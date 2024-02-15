SinyallerBölümler
Alberto Roldan Fraile

Basket DJ and USTECH

Alberto Roldan Fraile
0 inceleme
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
443
Kârla kapanan işlemler:
134 (30.24%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (69.75%)
En iyi işlem:
9.11 USD
En kötü işlem:
-4.77 USD
Brüt kâr:
435.30 USD (221 211 pips)
Brüt zarar:
-437.86 USD (217 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (12.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.53 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
21.89%
Maks. mevduat yükü:
12.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
174 (39.28%)
Satış işlemleri:
269 (60.72%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-1.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-41.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.06 USD (19)
Aylık büyüme:
-0.66%
Yıllık tahmin:
-8.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.11 USD
Maksimum:
78.62 USD (37.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.93% (78.62 USD)
Varlığa göre:
3.46% (3.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.USTECHCash 317
.US30Cash 126
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.USTECHCash 8
.US30Cash -10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.USTECHCash 6.3K
.US30Cash -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.11 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +12.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Basket de robots sniper (take profit, stop-loss y trailing-sipt) que opera a favor de tendencia en el índice US30 (Dow Jones) y USTECH (Nasdaq). No utiliza operativa de martingala o aumentos de posición No abre operaciones nuevas cuándo tenga alguna operación abierta
