Alberto Roldan Fraile

Basket DJ and USTECH

Alberto Roldan Fraile
0 avis
88 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
443
Bénéfice trades:
134 (30.24%)
Perte trades:
309 (69.75%)
Meilleure transaction:
9.11 USD
Pire transaction:
-4.77 USD
Bénéfice brut:
435.30 USD (221 211 pips)
Perte brute:
-437.86 USD (217 514 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (12.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14.53 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
21.89%
Charge de dépôt maximale:
12.66%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
174 (39.28%)
Courts trades:
269 (60.72%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
3.25 USD
Perte moyenne:
-1.42 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-41.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.06 USD (19)
Croissance mensuelle:
-2.80%
Prévision annuelle:
-33.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54.11 USD
Maximal:
78.62 USD (37.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.93% (78.62 USD)
Par fonds propres:
3.46% (3.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.USTECHCash 317
.US30Cash 126
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.USTECHCash 8
.US30Cash -10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.USTECHCash 6.3K
.US30Cash -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.11 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +12.92 USD
Perte consécutive maximale: -41.06 USD

Basket de robots sniper (take profit, stop-loss y trailing-sipt) que opera a favor de tendencia en el índice US30 (Dow Jones) y USTECH (Nasdaq). No utiliza operativa de martingala o aumentos de posición No abre operaciones nuevas cuándo tenga alguna operación abierta
