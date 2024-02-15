- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
443
Profit Trade:
134 (30.24%)
Loss Trade:
309 (69.75%)
Best Trade:
9.11 USD
Worst Trade:
-4.77 USD
Profitto lordo:
435.30 USD (221 211 pips)
Perdita lorda:
-437.86 USD (217 514 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (12.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.53 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
21.89%
Massimo carico di deposito:
12.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
174 (39.28%)
Short Trade:
269 (60.72%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-41.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.06 USD (19)
Crescita mensile:
-2.80%
Previsione annuale:
-33.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.11 USD
Massimale:
78.62 USD (37.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.93% (78.62 USD)
Per equità:
3.46% (3.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|317
|.US30Cash
|126
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|8
|.US30Cash
|-10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|6.3K
|.US30Cash
|-2.6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.11 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +12.92 USD
Massima perdita consecutiva: -41.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Basket de robots sniper (take profit, stop-loss y trailing-sipt) que opera a favor de tendencia en el índice US30 (Dow Jones) y USTECH (Nasdaq). No utiliza operativa de martingala o aumentos de posición No abre operaciones nuevas cuándo tenga alguna operación abierta
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
147
USD
USD
88
100%
443
30%
22%
0.99
-0.01
USD
USD
38%
1:500