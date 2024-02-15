SegnaliSezioni
Alberto Roldan Fraile

Basket DJ and USTECH

Alberto Roldan Fraile
0 recensioni
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -2%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
443
Profit Trade:
134 (30.24%)
Loss Trade:
309 (69.75%)
Best Trade:
9.11 USD
Worst Trade:
-4.77 USD
Profitto lordo:
435.30 USD (221 211 pips)
Perdita lorda:
-437.86 USD (217 514 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (12.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.53 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
21.89%
Massimo carico di deposito:
12.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
174 (39.28%)
Short Trade:
269 (60.72%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-41.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.06 USD (19)
Crescita mensile:
-2.80%
Previsione annuale:
-33.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.11 USD
Massimale:
78.62 USD (37.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.93% (78.62 USD)
Per equità:
3.46% (3.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 317
.US30Cash 126
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash 8
.US30Cash -10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash 6.3K
.US30Cash -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.11 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +12.92 USD
Massima perdita consecutiva: -41.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Basket de robots sniper (take profit, stop-loss y trailing-sipt) que opera a favor de tendencia en el índice US30 (Dow Jones) y USTECH (Nasdaq). No utiliza operativa de martingala o aumentos de posición No abre operaciones nuevas cuándo tenga alguna operación abierta
