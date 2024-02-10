SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MAF40
Alpha Lipsia GmbH

MAF40

Alpha Lipsia GmbH
0 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 29%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
560
Kârla kapanan işlemler:
187 (33.39%)
Zararla kapanan işlemler:
373 (66.61%)
En iyi işlem:
36.40 EUR
En kötü işlem:
-6.71 EUR
Brüt kâr:
1 180.92 EUR (1 519 768 pips)
Brüt zarar:
-1 129.37 EUR (1 403 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (47.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
47.00 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
13.33%
Maks. mevduat yükü:
52.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
384 (68.57%)
Satış işlemleri:
176 (31.43%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.09 EUR
Ortalama kâr:
6.32 EUR
Ortalama zarar:
-3.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-28.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.00 EUR (9)
Aylık büyüme:
30.17%
Yıllık tahmin:
366.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.46 EUR
Maksimum:
118.17 EUR (44.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.60% (118.14 EUR)
Varlığa göre:
3.64% (6.34 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
[NQ100] 560
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
[NQ100] 59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
[NQ100] 116K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.40 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +47.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -28.82 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal uses multiple indicators generate Long and Short trades on NQ100 in a 5 Min Timeframe.

İnceleme yok
2025.08.28 20:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 564 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 21:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 541 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 20:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 472 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 471 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 20:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 22:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.12 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.09 21:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.08 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.08 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.22 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.21 18:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MAF40
Ayda 999 USD
29%
0
0
USD
232
EUR
85
99%
560
33%
13%
1.04
0.09
EUR
45%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.