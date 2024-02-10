SignauxSections
Alpha Lipsia GmbH

MAF40

Alpha Lipsia GmbH
0 avis
Fiabilité
85 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 27%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
558
Bénéfice trades:
186 (33.33%)
Perte trades:
372 (66.67%)
Meilleure transaction:
36.40 EUR
Pire transaction:
-6.71 EUR
Bénéfice brut:
1 177.47 EUR (1 515 728 pips)
Perte brute:
-1 129.35 EUR (1 403 291 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (47.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
47.00 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
13.33%
Charge de dépôt maximale:
52.34%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
383 (68.64%)
Courts trades:
175 (31.36%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.09 EUR
Bénéfice moyen:
6.33 EUR
Perte moyenne:
-3.04 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-28.82 EUR)
Perte consécutive maximale:
-40.00 EUR (9)
Croissance mensuelle:
21.07%
Prévision annuelle:
255.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.46 EUR
Maximal:
118.17 EUR (44.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.60% (118.14 EUR)
Par fonds propres:
3.64% (6.34 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
[NQ100] 558
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
[NQ100] 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
[NQ100] 112K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.40 EUR
Pire transaction: -7 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +47.00 EUR
Perte consécutive maximale: -28.82 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signal uses multiple indicators generate Long and Short trades on NQ100 in a 5 Min Timeframe.

Aucun avis
2025.08.28 20:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 564 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 21:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 541 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 20:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 472 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 471 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 20:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 22:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.12 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.09 21:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.08 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.08 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.22 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.21 18:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
