Alpha Lipsia GmbH

MAF40

Alpha Lipsia GmbH
0 recensioni
Affidabilità
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 29%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
560
Profit Trade:
187 (33.39%)
Loss Trade:
373 (66.61%)
Best Trade:
36.40 EUR
Worst Trade:
-6.71 EUR
Profitto lordo:
1 180.92 EUR (1 519 768 pips)
Perdita lorda:
-1 129.37 EUR (1 403 311 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (47.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
47.00 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
13.33%
Massimo carico di deposito:
52.34%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
384 (68.57%)
Short Trade:
176 (31.43%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.09 EUR
Profitto medio:
6.32 EUR
Perdita media:
-3.03 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-28.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-40.00 EUR (9)
Crescita mensile:
27.67%
Previsione annuale:
335.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.46 EUR
Massimale:
118.17 EUR (44.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.60% (118.14 EUR)
Per equità:
3.64% (6.34 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
[NQ100] 560
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
[NQ100] 59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
[NQ100] 116K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.40 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +47.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal uses multiple indicators generate Long and Short trades on NQ100 in a 5 Min Timeframe.

Non ci sono recensioni
2025.08.28 20:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 564 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 21:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 541 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 20:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 472 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 471 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 20:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 22:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.12 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.09 21:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.08 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.08 18:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.22 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.21 18:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
