SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Shennet
Yi Chuan Chen

Shennet

Yi Chuan Chen
0 inceleme
113 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -6%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 069
Kârla kapanan işlemler:
2 665 (86.83%)
Zararla kapanan işlemler:
404 (13.16%)
En iyi işlem:
602.48 USD
En kötü işlem:
-468.00 USD
Brüt kâr:
13 126.13 USD (3 241 000 pips)
Brüt zarar:
-9 123.18 USD (788 187 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
136 (197.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 434.47 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
92.47%
Maks. mevduat yükü:
106.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
1 619 (52.75%)
Satış işlemleri:
1 450 (47.25%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
4.93 USD
Ortalama zarar:
-22.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 655.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 655.17 USD (16)
Aylık büyüme:
101.83%
Yıllık tahmin:
1 235.53%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 253.67 USD
Maksimum:
1 811.91 USD (209.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.69% (1 254.48 USD)
Varlığa göre:
56.77% (1 142.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 2735
XAUUSD 257
CHINA50 26
EURUSD 20
USDCNH 11
BTCUSD 11
JP225 7
XAGUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -656
XAUUSD 4.3K
CHINA50 491
EURUSD -207
USDCNH -132
BTCUSD 167
JP225 21
XAGUSD 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 106K
CHINA50 450K
EURUSD -2.2K
USDCNH -65K
BTCUSD 1.6M
JP225 374K
XAGUSD 2.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +602.48 USD
En kötü işlem: -468 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +197.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 655.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.77 × 326
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.05 × 1176
ICMarketsEU-MT5
1.23 × 1003
ForexTime-Live01
1.26 × 27
LiteFinance-MT5
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 9934
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
TradeMaxGlobal-Live
1.61 × 852
ICMarketsSC-MT5
1.74 × 35272
Darwinex-Live
1.81 × 199
PepperstoneUK-Live
1.83 × 102
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.01 × 135
ICMarkets-MT5
2.04 × 3208
FocusMarkets-Real
2.10 × 188
128 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Shennet
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
5.7K
USD
113
86%
3 069
86%
92%
1.43
1.30
USD
87%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.