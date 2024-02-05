Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 5 EightcapGlobal-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 TengriSecurities-Server 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 2 FxBrew-Live 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 0.77 × 326 ScopeMarkets-Live 1.00 × 2 ICTrading-MT5-4 1.05 × 1176 ICMarketsEU-MT5 1.23 × 1003 ForexTime-Live01 1.26 × 27 LiteFinance-MT5 1.40 × 5 ICMarketsSC-MT5-2 1.50 × 9934 Exness-MT5Real24 1.50 × 2 EquitiBrokerageSC-Live 1.57 × 54 TradeMaxGlobal-Live 1.61 × 852 ICMarketsSC-MT5 1.74 × 35272 Darwinex-Live 1.81 × 199 PepperstoneUK-Live 1.83 × 102 AKFXFinancial-MT5Live-2 2.00 × 2 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.01 × 135 ICMarkets-MT5 2.04 × 3208 FocusMarkets-Real 2.10 × 188 128 daha fazla...