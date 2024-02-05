- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 069
Kârla kapanan işlemler:
2 665 (86.83%)
Zararla kapanan işlemler:
404 (13.16%)
En iyi işlem:
602.48 USD
En kötü işlem:
-468.00 USD
Brüt kâr:
13 126.13 USD (3 241 000 pips)
Brüt zarar:
-9 123.18 USD (788 187 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
136 (197.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 434.47 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
92.47%
Maks. mevduat yükü:
106.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
1 619 (52.75%)
Satış işlemleri:
1 450 (47.25%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
4.93 USD
Ortalama zarar:
-22.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 655.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 655.17 USD (16)
Aylık büyüme:
101.83%
Yıllık tahmin:
1 235.53%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 253.67 USD
Maksimum:
1 811.91 USD (209.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.69% (1 254.48 USD)
Varlığa göre:
56.77% (1 142.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2735
|XAUUSD
|257
|CHINA50
|26
|EURUSD
|20
|USDCNH
|11
|BTCUSD
|11
|JP225
|7
|XAGUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-656
|XAUUSD
|4.3K
|CHINA50
|491
|EURUSD
|-207
|USDCNH
|-132
|BTCUSD
|167
|JP225
|21
|XAGUSD
|27
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|106K
|CHINA50
|450K
|EURUSD
|-2.2K
|USDCNH
|-65K
|BTCUSD
|1.6M
|JP225
|374K
|XAGUSD
|2.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +602.48 USD
En kötü işlem: -468 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +197.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 655.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
FxBrew-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.77 × 326
|
ScopeMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.05 × 1176
|
ICMarketsEU-MT5
|1.23 × 1003
|
ForexTime-Live01
|1.26 × 27
|
LiteFinance-MT5
|1.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 9934
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.61 × 852
|
ICMarketsSC-MT5
|1.74 × 35272
|
Darwinex-Live
|1.81 × 199
|
PepperstoneUK-Live
|1.83 × 102
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|2.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.01 × 135
|
ICMarkets-MT5
|2.04 × 3208
|
FocusMarkets-Real
|2.10 × 188
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
113
86%
3 069
86%
92%
1.43
1.30
USD
USD
87%
1:500