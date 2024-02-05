SignauxSections
Yi Chuan Chen

Shennet

Yi Chuan Chen
0 avis
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -6%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 063
Bénéfice trades:
2 659 (86.81%)
Perte trades:
404 (13.19%)
Meilleure transaction:
602.48 USD
Pire transaction:
-468.00 USD
Bénéfice brut:
13 116.13 USD (3 240 465 pips)
Perte brute:
-9 123.18 USD (788 187 pips)
Gains consécutifs maximales:
136 (197.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 434.47 USD (21)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
92.47%
Charge de dépôt maximale:
106.85%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.20
Longs trades:
1 613 (52.66%)
Courts trades:
1 450 (47.34%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
1.30 USD
Bénéfice moyen:
4.93 USD
Perte moyenne:
-22.58 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 655.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 655.17 USD (16)
Croissance mensuelle:
102.69%
Prévision annuelle:
1 245.97%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 253.67 USD
Maximal:
1 811.91 USD (209.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.69% (1 254.48 USD)
Par fonds propres:
56.77% (1 142.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 2729
XAUUSD 257
CHINA50 26
EURUSD 20
USDCNH 11
BTCUSD 11
JP225 7
XAGUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -666
XAUUSD 4.3K
CHINA50 491
EURUSD -207
USDCNH -132
BTCUSD 167
JP225 21
XAGUSD 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 16K
XAUUSD 106K
CHINA50 450K
EURUSD -2.2K
USDCNH -65K
BTCUSD 1.6M
JP225 374K
XAGUSD 2.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +602.48 USD
Pire transaction: -468 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +197.38 USD
Perte consécutive maximale: -1 655.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.77 × 326
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.05 × 1176
ICMarketsEU-MT5
1.23 × 1003
ForexTime-Live01
1.26 × 27
LiteFinance-MT5
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 9934
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
TradeMaxGlobal-Live
1.61 × 852
ICMarketsSC-MT5
1.74 × 35272
Darwinex-Live
1.81 × 199
PepperstoneUK-Live
1.83 × 102
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.01 × 135
ICMarkets-MT5
2.04 × 3208
FocusMarkets-Real
2.10 × 188
128 plus...
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
