Yi Chuan Chen

Shennet

Yi Chuan Chen
0 recensioni
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -6%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 069
Profit Trade:
2 665 (86.83%)
Loss Trade:
404 (13.16%)
Best Trade:
602.48 USD
Worst Trade:
-468.00 USD
Profitto lordo:
13 126.13 USD (3 241 000 pips)
Perdita lorda:
-9 123.18 USD (788 187 pips)
Vincite massime consecutive:
136 (197.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 434.47 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
92.47%
Massimo carico di deposito:
106.85%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
1 619 (52.75%)
Short Trade:
1 450 (47.25%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
4.93 USD
Perdita media:
-22.58 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 655.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 655.17 USD (16)
Crescita mensile:
102.13%
Previsione annuale:
1 239.18%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 253.67 USD
Massimale:
1 811.91 USD (209.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.69% (1 254.48 USD)
Per equità:
56.77% (1 142.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2735
XAUUSD 257
CHINA50 26
EURUSD 20
USDCNH 11
BTCUSD 11
JP225 7
XAGUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -656
XAUUSD 4.3K
CHINA50 491
EURUSD -207
USDCNH -132
BTCUSD 167
JP225 21
XAGUSD 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 17K
XAUUSD 106K
CHINA50 450K
EURUSD -2.2K
USDCNH -65K
BTCUSD 1.6M
JP225 374K
XAGUSD 2.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +602.48 USD
Worst Trade: -468 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +197.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 655.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.77 × 326
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.05 × 1176
ICMarketsEU-MT5
1.23 × 1003
ForexTime-Live01
1.26 × 27
LiteFinance-MT5
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 9934
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
TradeMaxGlobal-Live
1.61 × 852
ICMarketsSC-MT5
1.74 × 35272
Darwinex-Live
1.81 × 199
PepperstoneUK-Live
1.83 × 102
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.01 × 135
ICMarkets-MT5
2.04 × 3208
FocusMarkets-Real
2.10 × 188
128 più
Non ci sono recensioni
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
