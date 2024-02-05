- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 069
Profit Trade:
2 665 (86.83%)
Loss Trade:
404 (13.16%)
Best Trade:
602.48 USD
Worst Trade:
-468.00 USD
Profitto lordo:
13 126.13 USD (3 241 000 pips)
Perdita lorda:
-9 123.18 USD (788 187 pips)
Vincite massime consecutive:
136 (197.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 434.47 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
92.47%
Massimo carico di deposito:
106.85%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
1 619 (52.75%)
Short Trade:
1 450 (47.25%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
4.93 USD
Perdita media:
-22.58 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 655.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 655.17 USD (16)
Crescita mensile:
102.13%
Previsione annuale:
1 239.18%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 253.67 USD
Massimale:
1 811.91 USD (209.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.69% (1 254.48 USD)
Per equità:
56.77% (1 142.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2735
|XAUUSD
|257
|CHINA50
|26
|EURUSD
|20
|USDCNH
|11
|BTCUSD
|11
|JP225
|7
|XAGUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-656
|XAUUSD
|4.3K
|CHINA50
|491
|EURUSD
|-207
|USDCNH
|-132
|BTCUSD
|167
|JP225
|21
|XAGUSD
|27
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|17K
|XAUUSD
|106K
|CHINA50
|450K
|EURUSD
|-2.2K
|USDCNH
|-65K
|BTCUSD
|1.6M
|JP225
|374K
|XAGUSD
|2.7K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +602.48 USD
Worst Trade: -468 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +197.38 USD
Massima perdita consecutiva: -1 655.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 2
FxBrew-Live
|0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|0.77 × 326
ScopeMarkets-Live
|1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
|1.05 × 1176
ICMarketsEU-MT5
|1.23 × 1003
ForexTime-Live01
|1.26 × 27
LiteFinance-MT5
|1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 9934
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
TradeMaxGlobal-Live
|1.61 × 852
ICMarketsSC-MT5
|1.74 × 35272
Darwinex-Live
|1.81 × 199
PepperstoneUK-Live
|1.83 × 102
AKFXFinancial-MT5Live-2
|2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.01 × 135
ICMarkets-MT5
|2.04 × 3208
FocusMarkets-Real
|2.10 × 188
