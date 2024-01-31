- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
191 (82.32%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (17.67%)
En iyi işlem:
303.91 USD
En kötü işlem:
-140.10 USD
Brüt kâr:
5 829.18 USD (66 334 pips)
Brüt zarar:
-1 279.79 USD (14 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (972.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
972.08 USD (21)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
82.24%
Maks. mevduat yükü:
16.79%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
9.56
Alış işlemleri:
100 (43.10%)
Satış işlemleri:
132 (56.90%)
Kâr faktörü:
4.55
Beklenen getiri:
19.61 USD
Ortalama kâr:
30.52 USD
Ortalama zarar:
-31.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-471.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-471.60 USD (4)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
21.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.32 USD
Maksimum:
476.01 USD (10.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.75% (474.75 USD)
Varlığa göre:
61.86% (1 863.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|220
|EURUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|4.5K
|EURUSD
|60
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|50K
|EURUSD
|2.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +303.91 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +972.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -471.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.55 × 11
|
Earnex-Trade
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 190
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.21 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.51 × 217
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|9.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|9.14 × 197
This is a relatively high-risk signal, please consider carefully before following it.
And:
- I can't control your transmission, MQL5 signals, I'm just a user on this website
- I don't trade heavily, don't follow for a few days without trading and then comment: "waste of time"
Pls have fun and happy trading!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
460%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
87
0%
232
82%
82%
4.55
19.61
USD
USD
62%
1:500