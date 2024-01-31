SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FXCE 780
Do Tat Thanh

FXCE 780

Do Tat Thanh
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 460%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
191 (82.32%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (17.67%)
En iyi işlem:
303.91 USD
En kötü işlem:
-140.10 USD
Brüt kâr:
5 829.18 USD (66 334 pips)
Brüt zarar:
-1 279.79 USD (14 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (972.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
972.08 USD (21)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
82.24%
Maks. mevduat yükü:
16.79%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
9.56
Alış işlemleri:
100 (43.10%)
Satış işlemleri:
132 (56.90%)
Kâr faktörü:
4.55
Beklenen getiri:
19.61 USD
Ortalama kâr:
30.52 USD
Ortalama zarar:
-31.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-471.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-471.60 USD (4)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
21.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.32 USD
Maksimum:
476.01 USD (10.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.75% (474.75 USD)
Varlığa göre:
61.86% (1 863.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 220
EURUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 4.5K
EURUSD 60
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 50K
EURUSD 2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +303.91 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +972.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -471.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.55 × 11
Earnex-Trade
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.00 × 190
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.21 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.51 × 217
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
9.00 × 7
Ava-Real 1-MT5
9.14 × 197
This is a relatively high-risk signal, please consider carefully before following it.
And:
- I can't control your transmission, MQL5 signals, I'm just a user on this website

- I don't trade heavily, don't follow for a few days without trading and then comment: "waste of time"

Pls have fun and happy trading!


İnceleme yok
2025.10.08 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 03:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 08:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 00:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FXCE 780
Ayda 33 USD
460%
0
0
USD
2.5K
USD
87
0%
232
82%
82%
4.55
19.61
USD
62%
1:500
