- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
232
Bénéfice trades:
191 (82.32%)
Perte trades:
41 (17.67%)
Meilleure transaction:
303.91 USD
Pire transaction:
-140.10 USD
Bénéfice brut:
5 829.18 USD (66 334 pips)
Perte brute:
-1 279.79 USD (14 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (972.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
972.08 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
82.24%
Charge de dépôt maximale:
16.79%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
9.56
Longs trades:
100 (43.10%)
Courts trades:
132 (56.90%)
Facteur de profit:
4.55
Rendement attendu:
19.61 USD
Bénéfice moyen:
30.52 USD
Perte moyenne:
-31.21 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-471.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-471.60 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.77%
Prévision annuelle:
21.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.32 USD
Maximal:
476.01 USD (10.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.75% (474.75 USD)
Par fonds propres:
61.86% (1 863.33 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|220
|EURUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|4.5K
|EURUSD
|60
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|50K
|EURUSD
|2.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +303.91 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +972.08 USD
Perte consécutive maximale: -471.60 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.55 × 11
|
Earnex-Trade
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 190
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.21 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.51 × 217
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|9.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|9.13 × 196
This is a relatively high-risk signal, please consider carefully before following it.
And:
- I can't control your transmission, MQL5 signals, I'm just a user on this website
- I don't trade heavily, don't follow for a few days without trading and then comment: "waste of time"
Pls have fun and happy trading!
Aucun avis
