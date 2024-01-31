SignauxSections
Do Tat Thanh

FXCE 780

Do Tat Thanh
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2024 460%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
232
Bénéfice trades:
191 (82.32%)
Perte trades:
41 (17.67%)
Meilleure transaction:
303.91 USD
Pire transaction:
-140.10 USD
Bénéfice brut:
5 829.18 USD (66 334 pips)
Perte brute:
-1 279.79 USD (14 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (972.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
972.08 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
82.24%
Charge de dépôt maximale:
16.79%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
9.56
Longs trades:
100 (43.10%)
Courts trades:
132 (56.90%)
Facteur de profit:
4.55
Rendement attendu:
19.61 USD
Bénéfice moyen:
30.52 USD
Perte moyenne:
-31.21 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-471.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-471.60 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.77%
Prévision annuelle:
21.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.32 USD
Maximal:
476.01 USD (10.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.75% (474.75 USD)
Par fonds propres:
61.86% (1 863.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 220
EURUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 4.5K
EURUSD 60
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 50K
EURUSD 2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +303.91 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +972.08 USD
Perte consécutive maximale: -471.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.55 × 11
Earnex-Trade
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.00 × 190
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.21 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.51 × 217
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
9.00 × 7
Ava-Real 1-MT5
9.13 × 196
12 plus...
This is a relatively high-risk signal, please consider carefully before following it.
And:
- I can't control your transmission, MQL5 signals, I'm just a user on this website

- I don't trade heavily, don't follow for a few days without trading and then comment: "waste of time"

Pls have fun and happy trading!


Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.