Do Tat Thanh

FXCE 780

Do Tat Thanh
0 recensioni
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2024 460%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
191 (82.32%)
Loss Trade:
41 (17.67%)
Best Trade:
303.91 USD
Worst Trade:
-140.10 USD
Profitto lordo:
5 829.18 USD (66 334 pips)
Perdita lorda:
-1 279.79 USD (14 295 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (972.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
972.08 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
82.24%
Massimo carico di deposito:
16.79%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
9.56
Long Trade:
100 (43.10%)
Short Trade:
132 (56.90%)
Fattore di profitto:
4.55
Profitto previsto:
19.61 USD
Profitto medio:
30.52 USD
Perdita media:
-31.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-471.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-471.60 USD (4)
Crescita mensile:
1.77%
Previsione annuale:
21.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.32 USD
Massimale:
476.01 USD (10.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.75% (474.75 USD)
Per equità:
61.86% (1 863.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 220
EURUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 4.5K
EURUSD 60
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 50K
EURUSD 2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +303.91 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +972.08 USD
Massima perdita consecutiva: -471.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.55 × 11
Earnex-Trade
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.00 × 190
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.21 × 71
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
KuberaCapitalMarkets-Server
6.51 × 217
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
9.00 × 7
Ava-Real 1-MT5
9.13 × 196
12 più
This is a relatively high-risk signal, please consider carefully before following it.
And:
- I can't control your transmission, MQL5 signals, I'm just a user on this website

- I don't trade heavily, don't follow for a few days without trading and then comment: "waste of time"

Pls have fun and happy trading!


Non ci sono recensioni
2025.10.08 02:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 03:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 08:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 00:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FXCE 780
33USD al mese
460%
0
0
USD
2.5K
USD
87
0%
232
82%
82%
4.55
19.61
USD
62%
1:500
