- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
191 (82.32%)
Loss Trade:
41 (17.67%)
Best Trade:
303.91 USD
Worst Trade:
-140.10 USD
Profitto lordo:
5 829.18 USD (66 334 pips)
Perdita lorda:
-1 279.79 USD (14 295 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (972.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
972.08 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
82.24%
Massimo carico di deposito:
16.79%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
9.56
Long Trade:
100 (43.10%)
Short Trade:
132 (56.90%)
Fattore di profitto:
4.55
Profitto previsto:
19.61 USD
Profitto medio:
30.52 USD
Perdita media:
-31.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-471.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-471.60 USD (4)
Crescita mensile:
1.77%
Previsione annuale:
21.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.32 USD
Massimale:
476.01 USD (10.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.75% (474.75 USD)
Per equità:
61.86% (1 863.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|220
|EURUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|4.5K
|EURUSD
|60
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|50K
|EURUSD
|2.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +303.91 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +972.08 USD
Massima perdita consecutiva: -471.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.55 × 11
|
Earnex-Trade
|1.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 190
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.21 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.51 × 217
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|9.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|9.13 × 196
This is a relatively high-risk signal, please consider carefully before following it.
And:
- I can't control your transmission, MQL5 signals, I'm just a user on this website
- I don't trade heavily, don't follow for a few days without trading and then comment: "waste of time"
Pls have fun and happy trading!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
460%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
87
0%
232
82%
82%
4.55
19.61
USD
USD
62%
1:500