İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
103 (85.83%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (14.17%)
En iyi işlem:
32.40 USD
En kötü işlem:
-24.30 USD
Brüt kâr:
623.83 USD (19 488 pips)
Brüt zarar:
-96.15 USD (1 801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (252.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.02 USD (26)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
19.49%
Maks. mevduat yükü:
81.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
21.24
Alış işlemleri:
52 (43.33%)
Satış işlemleri:
68 (56.67%)
Kâr faktörü:
6.49
Beklenen getiri:
4.40 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-5.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.30 USD (1)
Aylık büyüme:
3.17%
Yıllık tahmin:
38.40%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.08 USD
Maksimum:
24.84 USD (3.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.81% (8.44 USD)
Varlığa göre:
19.53% (215.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|NZDCAD
|33
|AUDNZD
|28
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|6
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|239
|NZDCAD
|153
|AUDNZD
|55
|GBPUSD
|9
|XAUUSD
|65
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|4K
|AUDNZD
|1.9K
|GBPUSD
|36
|XAUUSD
|4.2K
|AUDJPY
|15
|USDCAD
|53
|AUDUSD
|12
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.40 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +252.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
