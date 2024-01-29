SinyallerBölümler
Mohammad Reza Rezaei

Slow Step

Mohammad Reza Rezaei
0 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 65%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
103 (85.83%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (14.17%)
En iyi işlem:
32.40 USD
En kötü işlem:
-24.30 USD
Brüt kâr:
623.83 USD (19 488 pips)
Brüt zarar:
-96.15 USD (1 801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (252.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.02 USD (26)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
19.49%
Maks. mevduat yükü:
81.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
21.24
Alış işlemleri:
52 (43.33%)
Satış işlemleri:
68 (56.67%)
Kâr faktörü:
6.49
Beklenen getiri:
4.40 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-5.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.30 USD (1)
Aylık büyüme:
3.17%
Yıllık tahmin:
38.40%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.08 USD
Maksimum:
24.84 USD (3.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.81% (8.44 USD)
Varlığa göre:
19.53% (215.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 42
NZDCAD 33
AUDNZD 28
GBPUSD 6
XAUUSD 6
AUDJPY 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 239
NZDCAD 153
AUDNZD 55
GBPUSD 9
XAUUSD 65
AUDJPY 1
USDCAD 6
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 7.5K
NZDCAD 4K
AUDNZD 1.9K
GBPUSD 36
XAUUSD 4.2K
AUDJPY 15
USDCAD 53
AUDUSD 12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.40 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +252.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.33 × 3
StriforLtd-Live
0.33 × 6
FPMarkets-Live
0.80 × 20
RoboForex-ECN
1.07 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
1.09 × 632
ICMarketsSC-MT5
1.53 × 799
Tickmill-Live
1.79 × 61
ICMarketsSC-MT5-4
1.88 × 137
VantageInternational-Live
2.00 × 4
PlexyTrade-Server01
2.00 × 4
Exness-MT5Real7
2.15 × 325
LiteForexEU-MT5-Live
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.52 × 137
Pepperstone-MT5-Live01
2.68 × 188
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
StriforSVG-Live
3.33 × 3
Exness-MT5Real5
7.25 × 4
AdmiralsGroup-Live
7.50 × 4
Swissquote-Server
7.94 × 579
RoboForex-Pro
8.61 × 628
FBS-Real
10.25 × 4
Weltrade-Real
13.24 × 208
Forex.com-Live 536
14.23 × 13
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
1 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 01:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 20:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 01:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
