Mohammad Reza Rezaei

Slow Step

Mohammad Reza Rezaei
0 recensioni
Affidabilità
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2024 65%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
103 (85.83%)
Loss Trade:
17 (14.17%)
Best Trade:
32.40 USD
Worst Trade:
-24.30 USD
Profitto lordo:
623.83 USD (19 488 pips)
Perdita lorda:
-96.15 USD (1 801 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (252.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.02 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
19.49%
Massimo carico di deposito:
81.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
21.24
Long Trade:
52 (43.33%)
Short Trade:
68 (56.67%)
Fattore di profitto:
6.49
Profitto previsto:
4.40 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-5.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.30 USD (1)
Crescita mensile:
3.17%
Previsione annuale:
38.40%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.08 USD
Massimale:
24.84 USD (3.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.81% (8.44 USD)
Per equità:
19.53% (215.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 42
NZDCAD 33
AUDNZD 28
GBPUSD 6
XAUUSD 6
AUDJPY 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 239
NZDCAD 153
AUDNZD 55
GBPUSD 9
XAUUSD 65
AUDJPY 1
USDCAD 6
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 7.5K
NZDCAD 4K
AUDNZD 1.9K
GBPUSD 36
XAUUSD 4.2K
AUDJPY 15
USDCAD 53
AUDUSD 12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.40 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +252.02 USD
Massima perdita consecutiva: -3.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.33 × 3
StriforLtd-Live
0.33 × 6
FPMarkets-Live
0.80 × 20
RoboForex-ECN
1.07 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
1.09 × 632
ICMarketsSC-MT5
1.53 × 799
Tickmill-Live
1.79 × 61
ICMarketsSC-MT5-4
1.88 × 137
VantageInternational-Live
2.00 × 4
PlexyTrade-Server01
2.00 × 4
Exness-MT5Real7
2.15 × 325
LiteForexEU-MT5-Live
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.52 × 137
Pepperstone-MT5-Live01
2.68 × 188
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
StriforSVG-Live
3.33 × 3
Exness-MT5Real5
7.25 × 4
AdmiralsGroup-Live
7.50 × 4
Swissquote-Server
7.94 × 579
RoboForex-Pro
8.61 × 628
FBS-Real
10.25 × 4
Weltrade-Real
13.24 × 208
Forex.com-Live 536
14.23 × 13
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
Non ci sono recensioni
2025.09.22 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 01:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 20:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 01:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Slow Step
49USD al mese
65%
0
0
USD
1.6K
USD
85
66%
120
85%
19%
6.48
4.40
USD
20%
1:500
Copia

