Trade:
120
Profit Trade:
103 (85.83%)
Loss Trade:
17 (14.17%)
Best Trade:
32.40 USD
Worst Trade:
-24.30 USD
Profitto lordo:
623.83 USD (19 488 pips)
Perdita lorda:
-96.15 USD (1 801 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (252.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.02 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
19.49%
Massimo carico di deposito:
81.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
21.24
Long Trade:
52 (43.33%)
Short Trade:
68 (56.67%)
Fattore di profitto:
6.49
Profitto previsto:
4.40 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-5.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.30 USD (1)
Crescita mensile:
3.17%
Previsione annuale:
38.40%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.08 USD
Massimale:
24.84 USD (3.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.81% (8.44 USD)
Per equità:
19.53% (215.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|42
|NZDCAD
|33
|AUDNZD
|28
|GBPUSD
|6
|XAUUSD
|6
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|239
|NZDCAD
|153
|AUDNZD
|55
|GBPUSD
|9
|XAUUSD
|65
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|4K
|AUDNZD
|1.9K
|GBPUSD
|36
|XAUUSD
|4.2K
|AUDJPY
|15
|USDCAD
|53
|AUDUSD
|12
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +32.40 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +252.02 USD
Massima perdita consecutiva: -3.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.33 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.33 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.80 × 20
|
RoboForex-ECN
|1.07 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.09 × 632
|
ICMarketsSC-MT5
|1.53 × 799
|
Tickmill-Live
|1.79 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.88 × 137
|
VantageInternational-Live
|2.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|2.15 × 325
|
LiteForexEU-MT5-Live
|2.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|2.52 × 137
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.68 × 188
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 8
|
StriforSVG-Live
|3.33 × 3
|
Exness-MT5Real5
|7.25 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|7.50 × 4
|
Swissquote-Server
|7.94 × 579
|
RoboForex-Pro
|8.61 × 628
|
FBS-Real
|10.25 × 4
|
Weltrade-Real
|13.24 × 208
|
Forex.com-Live 536
|14.23 × 13
|
Exness-MT5Real12
|20.77 × 503
