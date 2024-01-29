SignauxSections
Mohammad Reza Rezaei

Slow Step

Mohammad Reza Rezaei
0 avis
Fiabilité
85 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2024 65%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
120
Bénéfice trades:
103 (85.83%)
Perte trades:
17 (14.17%)
Meilleure transaction:
32.40 USD
Pire transaction:
-24.30 USD
Bénéfice brut:
623.83 USD (19 488 pips)
Perte brute:
-96.15 USD (1 801 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (252.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.02 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
19.49%
Charge de dépôt maximale:
81.45%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
21.24
Longs trades:
52 (43.33%)
Courts trades:
68 (56.67%)
Facteur de profit:
6.49
Rendement attendu:
4.40 USD
Bénéfice moyen:
6.06 USD
Perte moyenne:
-5.66 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-3.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.11%
Prévision annuelle:
49.87%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.08 USD
Maximal:
24.84 USD (3.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.81% (8.44 USD)
Par fonds propres:
19.53% (215.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 42
NZDCAD 33
AUDNZD 28
GBPUSD 6
XAUUSD 6
AUDJPY 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 239
NZDCAD 153
AUDNZD 55
GBPUSD 9
XAUUSD 65
AUDJPY 1
USDCAD 6
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 7.5K
NZDCAD 4K
AUDNZD 1.9K
GBPUSD 36
XAUUSD 4.2K
AUDJPY 15
USDCAD 53
AUDUSD 12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.40 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +252.02 USD
Perte consécutive maximale: -3.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.33 × 3
StriforLtd-Live
0.33 × 6
FPMarkets-Live
0.80 × 20
RoboForex-ECN
1.07 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
1.09 × 632
ICMarketsSC-MT5
1.53 × 799
Tickmill-Live
1.79 × 61
ICMarketsSC-MT5-4
1.88 × 137
VantageInternational-Live
2.00 × 4
PlexyTrade-Server01
2.00 × 4
Exness-MT5Real7
2.15 × 325
LiteForexEU-MT5-Live
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.52 × 137
Pepperstone-MT5-Live01
2.68 × 188
FusionMarkets-Live
3.00 × 8
StriforSVG-Live
3.33 × 3
Exness-MT5Real5
7.25 × 4
AdmiralsGroup-Live
7.50 × 4
Swissquote-Server
7.94 × 579
RoboForex-Pro
8.61 × 628
FBS-Real
10.25 × 4
Weltrade-Real
13.24 × 208
Forex.com-Live 536
14.23 × 13
Exness-MT5Real12
20.77 × 503
1 plus...
Aucun avis
2025.09.22 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.16 01:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 07:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
2025.06.05 12:37
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 20:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 21:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 01:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Slow Step
49 USD par mois
65%
0
0
USD
1.6K
USD
85
66%
120
85%
19%
6.48
4.40
USD
20%
1:500
Copier

