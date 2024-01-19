- Büyüme
İşlemler:
843
Kârla kapanan işlemler:
826 (97.98%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (2.02%)
En iyi işlem:
78.67 USD
En kötü işlem:
-123.95 USD
Brüt kâr:
1 801.62 USD (235 635 pips)
Brüt zarar:
-218.22 USD (886 361 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
456 (1 056.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 056.31 USD (456)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
9.16
Alış işlemleri:
840 (99.64%)
Satış işlemleri:
3 (0.36%)
Kâr faktörü:
8.26
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-12.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-172.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-172.92 USD (3)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
21.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.40 USD
Maksimum:
172.92 USD (50.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.06% (172.92 USD)
Varlığa göre:
35.69% (925.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|OILCash
|825
|BTCUSD
|12
|VIX-SEP25
|5
|VIX-OCT25
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|OILCash
|1.7K
|BTCUSD
|-164
|VIX-SEP25
|30
|VIX-OCT25
|-7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|OILCash
|66K
|BTCUSD
|-717K
|VIX-SEP25
|-142
|VIX-OCT25
|-67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +78.67 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 456
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 056.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -172.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ayda 50 USD
66%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
92
0%
843
97%
100%
8.25
1.88
USD
USD
36%
1:500