Mr Nisit Noijeam

MtraderXM

Mr Nisit Noijeam
0 inceleme
Güvenilirlik
92 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 66%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
843
Kârla kapanan işlemler:
826 (97.98%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (2.02%)
En iyi işlem:
78.67 USD
En kötü işlem:
-123.95 USD
Brüt kâr:
1 801.62 USD (235 635 pips)
Brüt zarar:
-218.22 USD (886 361 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
456 (1 056.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 056.31 USD (456)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
9.16
Alış işlemleri:
840 (99.64%)
Satış işlemleri:
3 (0.36%)
Kâr faktörü:
8.26
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-12.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-172.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-172.92 USD (3)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
21.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.40 USD
Maksimum:
172.92 USD (50.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.06% (172.92 USD)
Varlığa göre:
35.69% (925.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 825
BTCUSD 12
VIX-SEP25 5
VIX-OCT25 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 1.7K
BTCUSD -164
VIX-SEP25 30
VIX-OCT25 -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 66K
BTCUSD -717K
VIX-SEP25 -142
VIX-OCT25 -67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.67 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 456
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 056.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -172.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
God
İnceleme yok
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.05.06 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 14:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 13:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 12:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 22:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 09:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 08:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.02.28 18:10
No swaps are charged on the signal account
2024.03.18 16:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MtraderXM
Ayda 50 USD
66%
0
0
USD
3K
USD
92
0%
843
97%
100%
8.25
1.88
USD
36%
1:500
Kopyala

