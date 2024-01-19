SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MtraderXM
Mr Nisit Noijeam

MtraderXM

Mr Nisit Noijeam
0 avis
Fiabilité
92 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 66%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
842
Bénéfice trades:
825 (97.98%)
Perte trades:
17 (2.02%)
Meilleure transaction:
78.67 USD
Pire transaction:
-123.95 USD
Bénéfice brut:
1 801.01 USD (235 575 pips)
Perte brute:
-218.22 USD (886 361 pips)
Gains consécutifs maximales:
456 (1 056.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 056.31 USD (456)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.82%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
9.15
Longs trades:
839 (99.64%)
Courts trades:
3 (0.36%)
Facteur de profit:
8.25
Rendement attendu:
1.88 USD
Bénéfice moyen:
2.18 USD
Perte moyenne:
-12.84 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-172.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-172.92 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.72%
Prévision annuelle:
20.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.40 USD
Maximal:
172.92 USD (50.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.06% (172.92 USD)
Par fonds propres:
35.69% (925.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 824
BTCUSD 12
VIX-SEP25 5
VIX-OCT25 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 1.7K
BTCUSD -164
VIX-SEP25 30
VIX-OCT25 -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 66K
BTCUSD -717K
VIX-SEP25 -142
VIX-OCT25 -67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.67 USD
Pire transaction: -124 USD
Gains consécutifs maximales: 456
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 056.31 USD
Perte consécutive maximale: -172.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
God
Aucun avis
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.05.06 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 14:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 13:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 12:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 22:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 09:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 08:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.02.28 18:10
No swaps are charged on the signal account
2024.03.18 16:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.