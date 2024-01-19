SegnaliSezioni
Mr Nisit Noijeam

MtraderXM

Mr Nisit Noijeam
0 recensioni
Affidabilità
92 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 66%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
843
Profit Trade:
826 (97.98%)
Loss Trade:
17 (2.02%)
Best Trade:
78.67 USD
Worst Trade:
-123.95 USD
Profitto lordo:
1 801.62 USD (235 635 pips)
Perdita lorda:
-218.22 USD (886 361 pips)
Vincite massime consecutive:
456 (1 056.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 056.31 USD (456)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.82%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
9.16
Long Trade:
840 (99.64%)
Short Trade:
3 (0.36%)
Fattore di profitto:
8.26
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-12.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-172.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-172.92 USD (3)
Crescita mensile:
1.72%
Previsione annuale:
21.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.40 USD
Massimale:
172.92 USD (50.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.06% (172.92 USD)
Per equità:
35.69% (925.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 825
BTCUSD 12
VIX-SEP25 5
VIX-OCT25 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 1.7K
BTCUSD -164
VIX-SEP25 30
VIX-OCT25 -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 66K
BTCUSD -717K
VIX-SEP25 -142
VIX-OCT25 -67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.67 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 456
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 056.31 USD
Massima perdita consecutiva: -172.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
God
Non ci sono recensioni
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.05.06 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 14:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 13:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 12:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 22:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 09:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 08:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.02.28 18:10
No swaps are charged on the signal account
2024.03.18 16:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.