- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
843
Profit Trade:
826 (97.98%)
Loss Trade:
17 (2.02%)
Best Trade:
78.67 USD
Worst Trade:
-123.95 USD
Profitto lordo:
1 801.62 USD (235 635 pips)
Perdita lorda:
-218.22 USD (886 361 pips)
Vincite massime consecutive:
456 (1 056.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 056.31 USD (456)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.82%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
9.16
Long Trade:
840 (99.64%)
Short Trade:
3 (0.36%)
Fattore di profitto:
8.26
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-12.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-172.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-172.92 USD (3)
Crescita mensile:
1.72%
Previsione annuale:
21.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.40 USD
Massimale:
172.92 USD (50.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.06% (172.92 USD)
Per equità:
35.69% (925.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|OILCash
|825
|BTCUSD
|12
|VIX-SEP25
|5
|VIX-OCT25
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|OILCash
|1.7K
|BTCUSD
|-164
|VIX-SEP25
|30
|VIX-OCT25
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|OILCash
|66K
|BTCUSD
|-717K
|VIX-SEP25
|-142
|VIX-OCT25
|-67
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.67 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 456
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 056.31 USD
Massima perdita consecutiva: -172.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
God
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
66%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
92
0%
843
97%
100%
8.25
1.88
USD
USD
36%
1:500