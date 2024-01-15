SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ADAS Real VirtFull
Maksim Pavlov

ADAS Real VirtFull

Maksim Pavlov
0 inceleme
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -26%
RannForex-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
329
Kârla kapanan işlemler:
250 (75.98%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (24.01%)
En iyi işlem:
2.88 USD
En kötü işlem:
-8.50 USD
Brüt kâr:
74.39 USD (6 213 pips)
Brüt zarar:
-89.19 USD (6 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.79 USD (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
1.08%
Maks. mevduat yükü:
37.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
130 (39.51%)
Satış işlemleri:
199 (60.49%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
0.30 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.50 USD (1)
Aylık büyüme:
1.79%
Yıllık tahmin:
21.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.76 USD
Maksimum:
29.60 USD (51.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.43% (29.58 USD)
Varlığa göre:
10.70% (7.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 138
GBPUSD 87
EURUSD 69
USDCHF 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -19
GBPUSD 9
EURUSD 4
USDCHF -9
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -865
GBPUSD 754
EURUSD 466
USDCHF -580
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.88 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RannForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.67 × 123
ForexTimeFXTM-Live01
1.53 × 34
Tickmill-Live
1.84 × 112
Teletrade-Sharp ECN
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 19
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
StriforLtd-Live
11.33 × 3
OctaFX-Real
13.44 × 70
FOREX.comGlobalCN-Live 534
17.75 × 4
since the strategy uses a lot of order modifications, it is not suitable for copying.  the strategy is posted here for personal analysis.


İnceleme yok
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 02:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
