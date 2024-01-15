SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ADAS Real VirtFull
Maksim Pavlov

ADAS Real VirtFull

Maksim Pavlov
0 recensioni
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -26%
RannForex-Server
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
329
Profit Trade:
250 (75.98%)
Loss Trade:
79 (24.01%)
Best Trade:
2.88 USD
Worst Trade:
-8.50 USD
Profitto lordo:
74.39 USD (6 213 pips)
Perdita lorda:
-89.19 USD (6 438 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.79 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
1.08%
Massimo carico di deposito:
37.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
46 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
130 (39.51%)
Short Trade:
199 (60.49%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.50 USD (1)
Crescita mensile:
-1.15%
Previsione annuale:
-13.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.76 USD
Massimale:
29.60 USD (51.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.43% (29.58 USD)
Per equità:
10.70% (7.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 138
GBPUSD 87
EURUSD 69
USDCHF 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -19
GBPUSD 9
EURUSD 4
USDCHF -9
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -865
GBPUSD 754
EURUSD 466
USDCHF -580
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.88 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.68 USD
Massima perdita consecutiva: -4.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RannForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.67 × 123
ForexTimeFXTM-Live01
1.53 × 34
Tickmill-Live
1.84 × 112
Teletrade-Sharp ECN
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 19
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
StriforLtd-Live
11.33 × 3
OctaFX-Real
13.44 × 70
FOREX.comGlobalCN-Live 534
17.75 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
since the strategy uses a lot of order modifications, it is not suitable for copying.  the strategy is posted here for personal analysis.


Non ci sono recensioni
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 02:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ADAS Real VirtFull
30USD al mese
-26%
0
0
USD
70
USD
89
100%
329
75%
1%
0.83
-0.04
USD
41%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.