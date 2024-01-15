SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ADAS Real VirtFull
Maksim Pavlov

ADAS Real VirtFull

Maksim Pavlov
0 avis
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -26%
RannForex-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
329
Bénéfice trades:
250 (75.98%)
Perte trades:
79 (24.01%)
Meilleure transaction:
2.88 USD
Pire transaction:
-8.50 USD
Bénéfice brut:
74.39 USD (6 213 pips)
Perte brute:
-89.19 USD (6 438 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (1.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.79 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
1.08%
Charge de dépôt maximale:
37.09%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
46 minutes
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
130 (39.51%)
Courts trades:
199 (60.49%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
0.30 USD
Perte moyenne:
-1.13 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.50 USD (1)
Croissance mensuelle:
-1.15%
Prévision annuelle:
-13.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.76 USD
Maximal:
29.60 USD (51.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.43% (29.58 USD)
Par fonds propres:
10.70% (7.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 138
GBPUSD 87
EURUSD 69
USDCHF 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -19
GBPUSD 9
EURUSD 4
USDCHF -9
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -865
GBPUSD 754
EURUSD 466
USDCHF -580
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.88 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1.68 USD
Perte consécutive maximale: -4.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RannForex-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.67 × 123
ForexTimeFXTM-Live01
1.53 × 34
Tickmill-Live
1.84 × 112
Teletrade-Sharp ECN
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 19
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
StriforLtd-Live
11.33 × 3
OctaFX-Real
13.44 × 70
FOREX.comGlobalCN-Live 534
17.75 × 4
since the strategy uses a lot of order modifications, it is not suitable for copying.  the strategy is posted here for personal analysis.


Aucun avis
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 10:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 02:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copier

