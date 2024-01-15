SinyallerBölümler
Phatthadon Jedsadarom

PJ 4

Phatthadon Jedsadarom
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 347%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 373
Kârla kapanan işlemler:
1 314 (95.70%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (4.30%)
En iyi işlem:
26.83 USD
En kötü işlem:
-122.10 USD
Brüt kâr:
1 827.16 USD (3 208 820 pips)
Brüt zarar:
-390.59 USD (5 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
234 (605.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
605.60 USD (234)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
97.00%
Maks. mevduat yükü:
16.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.16
Alış işlemleri:
1 373 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.68
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-6.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-165.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-165.73 USD (11)
Aylık büyüme:
-4.77%
Yıllık tahmin:
-57.83%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
278.67 USD (14.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.64% (278.67 USD)
Varlığa göre:
47.61% (316.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 1243
VIX-AUG25 41
BTCUSD 38
VIX-SEP25 13
VIX-APR25 8
VIX-JUN25 7
VIX-JUL25 7
Tesla 5
VIX-MAR25 4
AmericanAirlines 3
Intel 2
VIX-FEB25 1
VIX-OCT25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 1.2K
VIX-AUG25 -82
BTCUSD 311
VIX-SEP25 -118
VIX-APR25 13
VIX-JUN25 19
VIX-JUL25 -50
Tesla 39
VIX-MAR25 33
AmericanAirlines 25
Intel 16
VIX-FEB25 -16
VIX-OCT25 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 62K
VIX-AUG25 -1.9K
BTCUSD 3.1M
VIX-SEP25 -290
VIX-APR25 275
VIX-JUN25 573
VIX-JUL25 -695
Tesla 3.9K
VIX-MAR25 226
AmericanAirlines 252
Intel 560
VIX-FEB25 -80
VIX-OCT25 44
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.83 USD
En kötü işlem: -122 USD
Maksimum ardışık kazanç: 234
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +605.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 20:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 22:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.05.30 18:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 15:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 12:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
