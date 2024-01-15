SegnaliSezioni
Phatthadon Jedsadarom

PJ 4

Phatthadon Jedsadarom
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 347%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 373
Profit Trade:
1 314 (95.70%)
Loss Trade:
59 (4.30%)
Best Trade:
26.83 USD
Worst Trade:
-122.10 USD
Profitto lordo:
1 827.16 USD (3 208 820 pips)
Perdita lorda:
-390.59 USD (5 403 pips)
Vincite massime consecutive:
234 (605.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
605.60 USD (234)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
97.00%
Massimo carico di deposito:
16.01%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.16
Long Trade:
1 373 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.68
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-6.62 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-165.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-165.73 USD (11)
Crescita mensile:
-4.77%
Previsione annuale:
-57.83%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
278.67 USD (14.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.64% (278.67 USD)
Per equità:
47.61% (316.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 1243
VIX-AUG25 41
BTCUSD 38
VIX-SEP25 13
VIX-APR25 8
VIX-JUN25 7
VIX-JUL25 7
Tesla 5
VIX-MAR25 4
AmericanAirlines 3
Intel 2
VIX-FEB25 1
VIX-OCT25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 1.2K
VIX-AUG25 -82
BTCUSD 311
VIX-SEP25 -118
VIX-APR25 13
VIX-JUN25 19
VIX-JUL25 -50
Tesla 39
VIX-MAR25 33
AmericanAirlines 25
Intel 16
VIX-FEB25 -16
VIX-OCT25 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 62K
VIX-AUG25 -1.9K
BTCUSD 3.1M
VIX-SEP25 -290
VIX-APR25 275
VIX-JUN25 573
VIX-JUL25 -695
Tesla 3.9K
VIX-MAR25 226
AmericanAirlines 252
Intel 560
VIX-FEB25 -80
VIX-OCT25 44
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.83 USD
Worst Trade: -122 USD
Vincite massime consecutive: 234
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +605.60 USD
Massima perdita consecutiva: -165.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 20:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 22:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.05.30 18:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 15:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 12:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PJ 4
30USD al mese
347%
0
0
USD
2K
USD
95
8%
1 373
95%
97%
4.67
1.05
USD
48%
1:500
