Phatthadon Jedsadarom

PJ 4

Phatthadon Jedsadarom
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 347%
XMGlobal-MT5 9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 372
Bénéfice trades:
1 313 (95.69%)
Perte trades:
59 (4.30%)
Meilleure transaction:
26.83 USD
Pire transaction:
-122.10 USD
Bénéfice brut:
1 826.51 USD (3 208 755 pips)
Perte brute:
-390.59 USD (5 403 pips)
Gains consécutifs maximales:
234 (605.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
605.60 USD (234)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
97.00%
Charge de dépôt maximale:
15.62%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
5.15
Longs trades:
1 372 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.68
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
1.39 USD
Perte moyenne:
-6.62 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-165.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-165.73 USD (11)
Croissance mensuelle:
-4.80%
Prévision annuelle:
-58.21%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
278.67 USD (14.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.64% (278.67 USD)
Par fonds propres:
47.61% (316.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
OILCash 1242
VIX-AUG25 41
BTCUSD 38
VIX-SEP25 13
VIX-APR25 8
VIX-JUN25 7
VIX-JUL25 7
Tesla 5
VIX-MAR25 4
AmericanAirlines 3
Intel 2
VIX-FEB25 1
VIX-OCT25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
OILCash 1.2K
VIX-AUG25 -82
BTCUSD 311
VIX-SEP25 -118
VIX-APR25 13
VIX-JUN25 19
VIX-JUL25 -50
Tesla 39
VIX-MAR25 33
AmericanAirlines 25
Intel 16
VIX-FEB25 -16
VIX-OCT25 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
OILCash 62K
VIX-AUG25 -1.9K
BTCUSD 3.1M
VIX-SEP25 -290
VIX-APR25 275
VIX-JUN25 573
VIX-JUL25 -695
Tesla 3.9K
VIX-MAR25 226
AmericanAirlines 252
Intel 560
VIX-FEB25 -80
VIX-OCT25 44
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.83 USD
Pire transaction: -122 USD
Gains consécutifs maximales: 234
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +605.60 USD
Perte consécutive maximale: -165.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 20:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 22:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.05.30 18:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 15:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 12:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
