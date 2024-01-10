- Büyüme
İşlemler:
1 288
Kârla kapanan işlemler:
928 (72.04%)
Zararla kapanan işlemler:
360 (27.95%)
En iyi işlem:
258.08 USD
En kötü işlem:
-304.94 USD
Brüt kâr:
7 464.43 USD (1 039 317 pips)
Brüt zarar:
-6 470.35 USD (1 347 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (84.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.50 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
96.19%
Maks. mevduat yükü:
23.01%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
705 (54.74%)
Satış işlemleri:
583 (45.26%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
8.04 USD
Ortalama zarar:
-17.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-338.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 252.86 USD (6)
Aylık büyüme:
0.07%
Yıllık tahmin:
3.20%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.21 USD
Maksimum:
1 568.71 USD (77.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.63% (1 568.82 USD)
Varlığa göre:
61.09% (1 286.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|405
|NZDCAD
|342
|US500
|259
|AUDNZD
|253
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-562
|NZDCAD
|297
|US500
|908
|AUDNZD
|163
|XAUUSD
|213
|EURUSD
|-96
|GBPCAD
|-4
|CADCHF
|21
|EURGBP
|19
|EURCHF
|29
|GBPNZD
|9
|USDCHF
|4
|NZDUSD
|0
|GBPUSD
|-6
|EURNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|5.6K
|US500
|-336K
|AUDNZD
|-16K
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|-547
|CADCHF
|383
|EURGBP
|302
|EURCHF
|500
|GBPNZD
|1.5K
|USDCHF
|277
|NZDUSD
|18
|GBPUSD
|-619
|EURNZD
|243
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +258.08 USD
En kötü işlem: -305 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +84.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RannForex-Server
|0.00 × 4
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
TickmillEU-Live
|0.15 × 13
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
VTMarkets-Live
|0.48 × 341
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
Darwinex-Live
|0.51 × 179
AronGroups-Server
|0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
OxSecurities-Live
|0.92 × 12
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 183
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
itexsys-Platform
|1.50 × 12
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
143%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
91
94%
1 288
72%
96%
1.15
0.77
USD
USD
61%
1:500