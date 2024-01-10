SinyallerBölümler
Khong Wai Min

Double Sword

Khong Wai Min
0 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 143%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 288
Kârla kapanan işlemler:
928 (72.04%)
Zararla kapanan işlemler:
360 (27.95%)
En iyi işlem:
258.08 USD
En kötü işlem:
-304.94 USD
Brüt kâr:
7 464.43 USD (1 039 317 pips)
Brüt zarar:
-6 470.35 USD (1 347 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (84.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.50 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
96.19%
Maks. mevduat yükü:
23.01%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
705 (54.74%)
Satış işlemleri:
583 (45.26%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
8.04 USD
Ortalama zarar:
-17.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-338.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 252.86 USD (6)
Aylık büyüme:
0.07%
Yıllık tahmin:
3.20%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.21 USD
Maksimum:
1 568.71 USD (77.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.63% (1 568.82 USD)
Varlığa göre:
61.09% (1 286.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 405
NZDCAD 342
US500 259
AUDNZD 253
XAUUSD 14
EURUSD 5
GBPCAD 2
CADCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -562
NZDCAD 297
US500 908
AUDNZD 163
XAUUSD 213
EURUSD -96
GBPCAD -4
CADCHF 21
EURGBP 19
EURCHF 29
GBPNZD 9
USDCHF 4
NZDUSD 0
GBPUSD -6
EURNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 5.6K
US500 -336K
AUDNZD -16K
XAUUSD 21K
EURUSD -1.1K
GBPCAD -547
CADCHF 383
EURGBP 302
EURCHF 500
GBPNZD 1.5K
USDCHF 277
NZDUSD 18
GBPUSD -619
EURNZD 243
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +258.08 USD
En kötü işlem: -305 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +84.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RannForex-Server
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.15 × 13
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
VTMarkets-Live
0.48 × 341
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.51 × 179
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
DooTechnology-Live
0.90 × 300
OxSecurities-Live
0.92 × 12
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 183
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
itexsys-Platform
1.50 × 12
89 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.03 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.65% of days out of 452 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.21 21:19
No swaps are charged on the signal account
2025.01.31 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 16:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Double Sword
Ayda 30 USD
143%
0
0
USD
2.3K
USD
91
94%
1 288
72%
96%
1.15
0.77
USD
61%
1:500
