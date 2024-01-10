- Crescita
Trade:
1 288
Profit Trade:
928 (72.04%)
Loss Trade:
360 (27.95%)
Best Trade:
258.08 USD
Worst Trade:
-304.94 USD
Profitto lordo:
7 464.43 USD (1 039 317 pips)
Perdita lorda:
-6 470.35 USD (1 347 420 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (84.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.50 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.19%
Massimo carico di deposito:
23.01%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
705 (54.74%)
Short Trade:
583 (45.26%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
8.04 USD
Perdita media:
-17.97 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-338.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 252.86 USD (6)
Crescita mensile:
0.07%
Previsione annuale:
3.20%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.21 USD
Massimale:
1 568.71 USD (77.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.63% (1 568.82 USD)
Per equità:
61.09% (1 286.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|405
|NZDCAD
|342
|US500
|259
|AUDNZD
|253
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|5
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-562
|NZDCAD
|297
|US500
|908
|AUDNZD
|163
|XAUUSD
|213
|EURUSD
|-96
|GBPCAD
|-4
|CADCHF
|21
|EURGBP
|19
|EURCHF
|29
|GBPNZD
|9
|USDCHF
|4
|NZDUSD
|0
|GBPUSD
|-6
|EURNZD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|17K
|NZDCAD
|5.6K
|US500
|-336K
|AUDNZD
|-16K
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPCAD
|-547
|CADCHF
|383
|EURGBP
|302
|EURCHF
|500
|GBPNZD
|1.5K
|USDCHF
|277
|NZDUSD
|18
|GBPUSD
|-619
|EURNZD
|243
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +258.08 USD
Worst Trade: -305 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +84.81 USD
Massima perdita consecutiva: -338.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.15 × 13
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
VTMarkets-Live
|0.48 × 341
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
Darwinex-Live
|0.51 × 179
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
OxSecurities-Live
|0.92 × 12
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 183
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
|
itexsys-Platform
|1.50 × 12
89 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
143%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
91
94%
1 288
72%
96%
1.15
0.77
USD
USD
61%
1:500