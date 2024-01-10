SegnaliSezioni
Khong Wai Min

Double Sword

Khong Wai Min
0 recensioni
Affidabilità
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 143%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 288
Profit Trade:
928 (72.04%)
Loss Trade:
360 (27.95%)
Best Trade:
258.08 USD
Worst Trade:
-304.94 USD
Profitto lordo:
7 464.43 USD (1 039 317 pips)
Perdita lorda:
-6 470.35 USD (1 347 420 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (84.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.50 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.19%
Massimo carico di deposito:
23.01%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
705 (54.74%)
Short Trade:
583 (45.26%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
8.04 USD
Perdita media:
-17.97 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-338.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 252.86 USD (6)
Crescita mensile:
0.07%
Previsione annuale:
3.20%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.21 USD
Massimale:
1 568.71 USD (77.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.63% (1 568.82 USD)
Per equità:
61.09% (1 286.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 405
NZDCAD 342
US500 259
AUDNZD 253
XAUUSD 14
EURUSD 5
GBPCAD 2
CADCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -562
NZDCAD 297
US500 908
AUDNZD 163
XAUUSD 213
EURUSD -96
GBPCAD -4
CADCHF 21
EURGBP 19
EURCHF 29
GBPNZD 9
USDCHF 4
NZDUSD 0
GBPUSD -6
EURNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 5.6K
US500 -336K
AUDNZD -16K
XAUUSD 21K
EURUSD -1.1K
GBPCAD -547
CADCHF 383
EURGBP 302
EURCHF 500
GBPNZD 1.5K
USDCHF 277
NZDUSD 18
GBPUSD -619
EURNZD 243
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +258.08 USD
Worst Trade: -305 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +84.81 USD
Massima perdita consecutiva: -338.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RannForex-Server
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.15 × 13
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
VTMarkets-Live
0.48 × 341
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.51 × 179
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
DooTechnology-Live
0.90 × 300
OxSecurities-Live
0.92 × 12
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 183
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
itexsys-Platform
1.50 × 12
Non ci sono recensioni
2025.10.03 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.65% of days out of 452 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.21 21:19
No swaps are charged on the signal account
2025.01.31 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 16:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.