Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RannForex-Server 0.00 × 4 VTindex-MT5 0.00 × 4 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 Exness-MT5Real7 0.06 × 36 TickmillEU-Live 0.15 × 13 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.36 × 14 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 VTMarkets-Live 0.48 × 341 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 Darwinex-Live 0.51 × 179 AronGroups-Server 0.57 × 7 CapitalPointTrading-MT5-4 0.58 × 31 Exness-MT5Real8 0.76 × 580 FxPro-MT5 Live02 0.80 × 74 DooTechnology-Live 0.90 × 300 OxSecurities-Live 0.92 × 12 Markets.com-Live 1.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 1.02 × 183 Exness-MT5Real12 1.02 × 58 Hankotrade-Live 1.20 × 5 GOMarketsMU-Live 1.26 × 39 StriforSVG-Live 1.32 × 60 itexsys-Platform 1.50 × 12 89 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou