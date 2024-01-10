SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Double Sword
Khong Wai Min

Double Sword

Khong Wai Min
0 avis
Fiabilité
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 143%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 288
Bénéfice trades:
928 (72.04%)
Perte trades:
360 (27.95%)
Meilleure transaction:
258.08 USD
Pire transaction:
-304.94 USD
Bénéfice brut:
7 464.43 USD (1 039 317 pips)
Perte brute:
-6 470.35 USD (1 347 420 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (84.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
307.50 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
96.19%
Charge de dépôt maximale:
23.01%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
705 (54.74%)
Courts trades:
583 (45.26%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
8.04 USD
Perte moyenne:
-17.97 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-338.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 252.86 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.07%
Prévision annuelle:
3.20%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.21 USD
Maximal:
1 568.71 USD (77.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.63% (1 568.82 USD)
Par fonds propres:
61.09% (1 286.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 405
NZDCAD 342
US500 259
AUDNZD 253
XAUUSD 14
EURUSD 5
GBPCAD 2
CADCHF 1
EURGBP 1
EURCHF 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -562
NZDCAD 297
US500 908
AUDNZD 163
XAUUSD 213
EURUSD -96
GBPCAD -4
CADCHF 21
EURGBP 19
EURCHF 29
GBPNZD 9
USDCHF 4
NZDUSD 0
GBPUSD -6
EURNZD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
NZDCAD 5.6K
US500 -336K
AUDNZD -16K
XAUUSD 21K
EURUSD -1.1K
GBPCAD -547
CADCHF 383
EURGBP 302
EURCHF 500
GBPNZD 1.5K
USDCHF 277
NZDUSD 18
GBPUSD -619
EURNZD 243
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +258.08 USD
Pire transaction: -305 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +84.81 USD
Perte consécutive maximale: -338.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RannForex-Server
0.00 × 4
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.15 × 13
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
VTMarkets-Live
0.48 × 341
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.51 × 179
AronGroups-Server
0.57 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
DooTechnology-Live
0.90 × 300
OxSecurities-Live
0.92 × 12
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 183
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
itexsys-Platform
1.50 × 12
89 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.03 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.65% of days out of 452 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.21 21:19
No swaps are charged on the signal account
2025.01.31 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 16:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Double Sword
30 USD par mois
143%
0
0
USD
2.3K
USD
91
94%
1 288
72%
96%
1.15
0.77
USD
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.