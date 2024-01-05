- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
494
Profit Trade:
329 (66.59%)
Loss Trade:
165 (33.40%)
Best Trade:
52.32 NZD
Worst Trade:
-44.30 NZD
Profitto lordo:
2 039.40 NZD (121 601 pips)
Perdita lorda:
-2 231.75 NZD (135 987 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.58 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
118.99 NZD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
66.45%
Massimo carico di deposito:
6.64%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
219 (44.33%)
Short Trade:
275 (55.67%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.39 NZD
Profitto medio:
6.20 NZD
Perdita media:
-13.53 NZD
Massime perdite consecutive:
22 (-222.41 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-222.41 NZD (22)
Crescita mensile:
-4.06%
Previsione annuale:
-49.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
499.86 NZD
Massimale:
592.25 NZD (37.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.59% (593.16 NZD)
Per equità:
8.14% (102.01 NZD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|131
|EURCHFp
|101
|GBPNZDp
|77
|GBPAUDp
|49
|NZDCADp
|42
|UK100
|31
|EURCADp
|27
|AUS200
|18
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADp
|-2
|EURCHFp
|-37
|GBPNZDp
|-12
|GBPAUDp
|-96
|NZDCADp
|-1
|UK100
|97
|EURCADp
|-87
|AUS200
|-33
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|76
|GBPCADp
|-12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADp
|2.5K
|EURCHFp
|-1K
|GBPNZDp
|-3.3K
|GBPAUDp
|-5.7K
|NZDCADp
|1.6K
|UK100
|5.6K
|EURCADp
|-8.2K
|AUS200
|-4K
|XAUUSDp
|-2.9K
|EURUSDp
|2.2K
|GBPCADp
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.32 NZD
Worst Trade: -44 NZD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +26.58 NZD
Massima perdita consecutiva: -222.41 NZD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-13%
0
0
USD
USD
1.3K
NZD
NZD
89
0%
494
66%
66%
0.91
-0.39
NZD
NZD
38%
1:500