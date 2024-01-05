SegnaliSezioni
Michael Ray Wenceslao

JazzAccount

Michael Ray Wenceslao
0 recensioni
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -13%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
494
Profit Trade:
329 (66.59%)
Loss Trade:
165 (33.40%)
Best Trade:
52.32 NZD
Worst Trade:
-44.30 NZD
Profitto lordo:
2 039.40 NZD (121 601 pips)
Perdita lorda:
-2 231.75 NZD (135 987 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.58 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
118.99 NZD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
66.45%
Massimo carico di deposito:
6.64%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
219 (44.33%)
Short Trade:
275 (55.67%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.39 NZD
Profitto medio:
6.20 NZD
Perdita media:
-13.53 NZD
Massime perdite consecutive:
22 (-222.41 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-222.41 NZD (22)
Crescita mensile:
-4.06%
Previsione annuale:
-49.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
499.86 NZD
Massimale:
592.25 NZD (37.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.59% (593.16 NZD)
Per equità:
8.14% (102.01 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADp 131
EURCHFp 101
GBPNZDp 77
GBPAUDp 49
NZDCADp 42
UK100 31
EURCADp 27
AUS200 18
XAUUSDp 12
EURUSDp 3
GBPCADp 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADp -2
EURCHFp -37
GBPNZDp -12
GBPAUDp -96
NZDCADp -1
UK100 97
EURCADp -87
AUS200 -33
XAUUSDp -43
EURUSDp 76
GBPCADp -12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADp 2.5K
EURCHFp -1K
GBPNZDp -3.3K
GBPAUDp -5.7K
NZDCADp 1.6K
UK100 5.6K
EURCADp -8.2K
AUS200 -4K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.32 NZD
Worst Trade: -44 NZD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +26.58 NZD
Massima perdita consecutiva: -222.41 NZD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.07 09:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
