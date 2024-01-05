- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
494
Bénéfice trades:
329 (66.59%)
Perte trades:
165 (33.40%)
Meilleure transaction:
52.32 NZD
Pire transaction:
-44.30 NZD
Bénéfice brut:
2 039.40 NZD (121 601 pips)
Perte brute:
-2 231.75 NZD (135 987 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (26.58 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.99 NZD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
66.45%
Charge de dépôt maximale:
6.64%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
219 (44.33%)
Courts trades:
275 (55.67%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.39 NZD
Bénéfice moyen:
6.20 NZD
Perte moyenne:
-13.53 NZD
Pertes consécutives maximales:
22 (-222.41 NZD)
Perte consécutive maximale:
-222.41 NZD (22)
Croissance mensuelle:
-4.06%
Prévision annuelle:
-49.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
499.86 NZD
Maximal:
592.25 NZD (37.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.59% (593.16 NZD)
Par fonds propres:
8.14% (102.01 NZD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|131
|EURCHFp
|101
|GBPNZDp
|77
|GBPAUDp
|49
|NZDCADp
|42
|UK100
|31
|EURCADp
|27
|AUS200
|18
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCADp
|-2
|EURCHFp
|-37
|GBPNZDp
|-12
|GBPAUDp
|-96
|NZDCADp
|-1
|UK100
|97
|EURCADp
|-87
|AUS200
|-33
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|76
|GBPCADp
|-12
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCADp
|2.5K
|EURCHFp
|-1K
|GBPNZDp
|-3.3K
|GBPAUDp
|-5.7K
|NZDCADp
|1.6K
|UK100
|5.6K
|EURCADp
|-8.2K
|AUS200
|-4K
|XAUUSDp
|-2.9K
|EURUSDp
|2.2K
|GBPCADp
|-1.1K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +52.32 NZD
Pire transaction: -44 NZD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +26.58 NZD
Perte consécutive maximale: -222.41 NZD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
