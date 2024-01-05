SignauxSections
Michael Ray Wenceslao

JazzAccount

Michael Ray Wenceslao
0 avis
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -13%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
494
Bénéfice trades:
329 (66.59%)
Perte trades:
165 (33.40%)
Meilleure transaction:
52.32 NZD
Pire transaction:
-44.30 NZD
Bénéfice brut:
2 039.40 NZD (121 601 pips)
Perte brute:
-2 231.75 NZD (135 987 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (26.58 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.99 NZD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
66.45%
Charge de dépôt maximale:
6.64%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
219 (44.33%)
Courts trades:
275 (55.67%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.39 NZD
Bénéfice moyen:
6.20 NZD
Perte moyenne:
-13.53 NZD
Pertes consécutives maximales:
22 (-222.41 NZD)
Perte consécutive maximale:
-222.41 NZD (22)
Croissance mensuelle:
-4.06%
Prévision annuelle:
-49.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
499.86 NZD
Maximal:
592.25 NZD (37.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.59% (593.16 NZD)
Par fonds propres:
8.14% (102.01 NZD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADp 131
EURCHFp 101
GBPNZDp 77
GBPAUDp 49
NZDCADp 42
UK100 31
EURCADp 27
AUS200 18
XAUUSDp 12
EURUSDp 3
GBPCADp 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADp -2
EURCHFp -37
GBPNZDp -12
GBPAUDp -96
NZDCADp -1
UK100 97
EURCADp -87
AUS200 -33
XAUUSDp -43
EURUSDp 76
GBPCADp -12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADp 2.5K
EURCHFp -1K
GBPNZDp -3.3K
GBPAUDp -5.7K
NZDCADp 1.6K
UK100 5.6K
EURCADp -8.2K
AUS200 -4K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.32 NZD
Pire transaction: -44 NZD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +26.58 NZD
Perte consécutive maximale: -222.41 NZD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 06:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.07 09:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
