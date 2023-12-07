- Büyüme
İşlemler:
1 992
Kârla kapanan işlemler:
1 479 (74.24%)
Zararla kapanan işlemler:
513 (25.75%)
En iyi işlem:
19 804.20 USD
En kötü işlem:
-6 832.80 USD
Brüt kâr:
469 210.00 USD (1 577 765 pips)
Brüt zarar:
-264 985.90 USD (891 086 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (15 606.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 837.90 USD (9)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
85.91%
Maks. mevduat yükü:
33.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.56
Alış işlemleri:
1 544 (77.51%)
Satış işlemleri:
448 (22.49%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
102.52 USD
Ortalama kâr:
317.25 USD
Ortalama zarar:
-516.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-9 381.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 789.20 USD (7)
Aylık büyüme:
22.58%
Yıllık tahmin:
277.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
752.40 USD
Maksimum:
44 833.80 USD (19.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.17% (44 833.80 USD)
Varlığa göre:
52.52% (53 463.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1935
|GBPUSD
|34
|EURUSD
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|202K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|873
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|675K
|GBPUSD
|7.6K
|EURUSD
|4.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19 804.20 USD
En kötü işlem: -6 833 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +15 606.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 381.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
