Segnali / MetaTrader 4 / GOLD Winner 1
Senja Karesa Putri

GOLD Winner 1

Senja Karesa Putri
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 1 078%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 992
Profit Trade:
1 479 (74.24%)
Loss Trade:
513 (25.75%)
Best Trade:
19 804.20 USD
Worst Trade:
-6 832.80 USD
Profitto lordo:
469 210.00 USD (1 577 765 pips)
Perdita lorda:
-264 985.90 USD (891 086 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (15 606.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 837.90 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
85.91%
Massimo carico di deposito:
33.97%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.56
Long Trade:
1 544 (77.51%)
Short Trade:
448 (22.49%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
102.52 USD
Profitto medio:
317.25 USD
Perdita media:
-516.54 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-9 381.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 789.20 USD (7)
Crescita mensile:
23.65%
Previsione annuale:
287.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
752.40 USD
Massimale:
44 833.80 USD (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.17% (44 833.80 USD)
Per equità:
52.52% (53 463.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1935
GBPUSD 34
EURUSD 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 202K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 873
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 675K
GBPUSD 7.6K
EURUSD 4.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19 804.20 USD
Worst Trade: -6 833 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +15 606.00 USD
Massima perdita consecutiva: -9 381.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 28
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
LCG-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.20 × 10
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
Alpari-Pro.ECN
0.63 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
SalmaMarkets-Live
1.32 × 47
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
CapitalIndexGlobal-Live
3.08 × 13
4 più
Non ci sono recensioni
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.06.01 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 22:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 11:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 20:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.05.01 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 21:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 00:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 04:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
