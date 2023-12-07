- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 992
Profit Trade:
1 479 (74.24%)
Loss Trade:
513 (25.75%)
Best Trade:
19 804.20 USD
Worst Trade:
-6 832.80 USD
Profitto lordo:
469 210.00 USD (1 577 765 pips)
Perdita lorda:
-264 985.90 USD (891 086 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (15 606.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 837.90 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
85.91%
Massimo carico di deposito:
33.97%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.56
Long Trade:
1 544 (77.51%)
Short Trade:
448 (22.49%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
102.52 USD
Profitto medio:
317.25 USD
Perdita media:
-516.54 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-9 381.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 789.20 USD (7)
Crescita mensile:
23.65%
Previsione annuale:
287.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
752.40 USD
Massimale:
44 833.80 USD (19.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.17% (44 833.80 USD)
Per equità:
52.52% (53 463.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1935
|GBPUSD
|34
|EURUSD
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|202K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|873
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|675K
|GBPUSD
|7.6K
|EURUSD
|4.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19 804.20 USD
Worst Trade: -6 833 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +15 606.00 USD
Massima perdita consecutiva: -9 381.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.08 × 13
