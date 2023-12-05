- Büyüme
İşlemler:
501
Kârla kapanan işlemler:
395 (78.84%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (21.16%)
En iyi işlem:
268.00 USD
En kötü işlem:
-524.51 USD
Brüt kâr:
6 595.82 USD (50 055 pips)
Brüt zarar:
-3 674.56 USD (45 433 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (827.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
827.68 USD (43)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
4.55%
Maks. mevduat yükü:
127.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.80
Alış işlemleri:
339 (67.66%)
Satış işlemleri:
162 (32.34%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
5.83 USD
Ortalama kâr:
16.70 USD
Ortalama zarar:
-34.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-196.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-524.51 USD (1)
Aylık büyüme:
20.39%
Yıllık tahmin:
247.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 041.89 USD (28.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.98% (1 041.89 USD)
Varlığa göre:
63.71% (637.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|GBPUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|605
|GBPUSD
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-715
|GBPUSD
|5.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +268.00 USD
En kötü işlem: -525 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +827.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -196.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 7561
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.84 × 159
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 277
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
FusionMarkets-Live
|2.35 × 459
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
763%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
95
100%
501
78%
5%
1.79
5.83
USD
USD
64%
1:500