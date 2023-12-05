Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 5 itexsys-Platform 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 5 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-5 0.56 × 32 ExclusiveMarkets-Live 0.94 × 33 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 VantageInternational-Live 4 1.19 × 16 OxSecurities-Live 1.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 1.51 × 7561 Exness-MT5Real11 1.67 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 1.84 × 159 ICMarketsSC-MT5 1.99 × 277 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 GOMarketsMU-Live 2.04 × 522 FusionMarkets-Live 2.35 × 459 Axiory-Live 2.53 × 206 Exness-MT5Real7 2.82 × 97 72 daha fazla...