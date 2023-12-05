- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
501
Profit Trade:
395 (78.84%)
Loss Trade:
106 (21.16%)
Best Trade:
268.00 USD
Worst Trade:
-524.51 USD
Profitto lordo:
6 595.82 USD (50 055 pips)
Perdita lorda:
-3 674.56 USD (45 433 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (827.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
827.68 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
4.55%
Massimo carico di deposito:
127.54%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
339 (67.66%)
Short Trade:
162 (32.34%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
5.83 USD
Profitto medio:
16.70 USD
Perdita media:
-34.67 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-196.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-524.51 USD (1)
Crescita mensile:
20.39%
Previsione annuale:
247.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 041.89 USD (28.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.98% (1 041.89 USD)
Per equità:
63.71% (637.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|GBPUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|605
|GBPUSD
|2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-715
|GBPUSD
|5.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +268.00 USD
Worst Trade: -525 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +827.68 USD
Massima perdita consecutiva: -196.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.19 × 16
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.51 × 7561
|
Exness-MT5Real11
|1.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.84 × 159
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 277
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.04 × 522
|
FusionMarkets-Live
|2.35 × 459
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
72 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
763%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
95
100%
501
78%
5%
1.79
5.83
USD
USD
64%
1:500