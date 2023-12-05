SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Zhurou
Edwin Kurniawan

Zhurou

Edwin Kurniawan
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 763%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
501
Profit Trade:
395 (78.84%)
Loss Trade:
106 (21.16%)
Best Trade:
268.00 USD
Worst Trade:
-524.51 USD
Profitto lordo:
6 595.82 USD (50 055 pips)
Perdita lorda:
-3 674.56 USD (45 433 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (827.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
827.68 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
4.55%
Massimo carico di deposito:
127.54%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
339 (67.66%)
Short Trade:
162 (32.34%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
5.83 USD
Profitto medio:
16.70 USD
Perdita media:
-34.67 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-196.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-524.51 USD (1)
Crescita mensile:
20.39%
Previsione annuale:
247.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 041.89 USD (28.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.98% (1 041.89 USD)
Per equità:
63.71% (637.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 294
GBPUSD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 605
GBPUSD 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -715
GBPUSD 5.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +268.00 USD
Worst Trade: -525 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +827.68 USD
Massima perdita consecutiva: -196.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 7561
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 159
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 277
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
FusionMarkets-Live
2.35 × 459
Axiory-Live
2.53 × 206
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
72 più
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 10:29
No swaps are charged
2025.08.14 10:29
No swaps are charged
2025.08.14 10:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
