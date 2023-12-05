SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Zhurou
Edwin Kurniawan

Zhurou

Edwin Kurniawan
0 avis
Fiabilité
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 745%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
500
Bénéfice trades:
394 (78.80%)
Perte trades:
106 (21.20%)
Meilleure transaction:
268.00 USD
Pire transaction:
-524.51 USD
Bénéfice brut:
6 574.06 USD (49 987 pips)
Perte brute:
-3 674.56 USD (45 433 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (827.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
827.68 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
4.55%
Charge de dépôt maximale:
127.54%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.78
Longs trades:
338 (67.60%)
Courts trades:
162 (32.40%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
5.80 USD
Bénéfice moyen:
16.69 USD
Perte moyenne:
-34.67 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-196.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-524.51 USD (1)
Croissance mensuelle:
17.96%
Prévision annuelle:
217.93%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 041.89 USD (28.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.98% (1 041.89 USD)
Par fonds propres:
63.71% (637.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 294
GBPUSD 206
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 605
GBPUSD 2.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -715
GBPUSD 5.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +268.00 USD
Pire transaction: -525 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +827.68 USD
Perte consécutive maximale: -196.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 7550
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 159
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 277
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
FusionMarkets-Live
2.35 × 459
Axiory-Live
2.53 × 206
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
72 plus...
Aucun avis
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 08:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 10:29
No swaps are charged
2025.08.14 10:29
No swaps are charged
2025.08.14 10:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
