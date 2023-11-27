- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
716 (92.26%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (7.73%)
En iyi işlem:
23.58 USD
En kötü işlem:
-41.86 USD
Brüt kâr:
852.09 USD (48 172 pips)
Brüt zarar:
-52.76 USD (835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
159 (152.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.99 USD (117)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
96.35%
Maks. mevduat yükü:
61.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
19.10
Alış işlemleri:
774 (99.74%)
Satış işlemleri:
2 (0.26%)
Kâr faktörü:
16.15
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-0.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-3.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.86 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.49%
Yıllık tahmin:
-18.09%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.86 USD (3.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.13% (41.86 USD)
Varlığa göre:
70.85% (857.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOIL+
|773
|VIX
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOIL+
|846
|VIX
|-46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOIL+
|48K
|VIX
|608
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.58 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 117
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +152.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
