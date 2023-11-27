SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PJ 3
Phatthadon Jedsadarom

PJ 3

Phatthadon Jedsadarom
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 225%
HantecMarkets-Server1
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
716 (92.26%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (7.73%)
En iyi işlem:
23.58 USD
En kötü işlem:
-41.86 USD
Brüt kâr:
852.09 USD (48 172 pips)
Brüt zarar:
-52.76 USD (835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
159 (152.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.99 USD (117)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
96.35%
Maks. mevduat yükü:
61.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
19.10
Alış işlemleri:
774 (99.74%)
Satış işlemleri:
2 (0.26%)
Kâr faktörü:
16.15
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
-0.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-3.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.86 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.49%
Yıllık tahmin:
-18.09%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.86 USD (3.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.13% (41.86 USD)
Varlığa göre:
70.85% (857.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL+ 773
VIX 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL+ 846
VIX -46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL+ 48K
VIX 608
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.58 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 117
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +152.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.02 18:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 16:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 03:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 12:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 10:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 02:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 18:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
