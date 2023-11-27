SegnaliSezioni
Phatthadon Jedsadarom

PJ 3

Phatthadon Jedsadarom
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 225%
HantecMarkets-Server1
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
776
Profit Trade:
716 (92.26%)
Loss Trade:
60 (7.73%)
Best Trade:
23.58 USD
Worst Trade:
-41.86 USD
Profitto lordo:
852.09 USD (48 172 pips)
Perdita lorda:
-52.76 USD (835 pips)
Vincite massime consecutive:
159 (152.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.99 USD (117)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
96.35%
Massimo carico di deposito:
61.50%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
19.10
Long Trade:
774 (99.74%)
Short Trade:
2 (0.26%)
Fattore di profitto:
16.15
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-0.88 USD
Massime perdite consecutive:
46 (-3.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.86 USD (1)
Crescita mensile:
-1.49%
Previsione annuale:
-18.09%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.86 USD (3.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.13% (41.86 USD)
Per equità:
70.85% (857.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL+ 773
VIX 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL+ 846
VIX -46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL+ 48K
VIX 608
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.58 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 117
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +152.49 USD
Massima perdita consecutiva: -3.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

