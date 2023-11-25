SinyallerBölümler
Lucas Damien Lafon

TradeHarmonics

Lucas Damien Lafon
0 inceleme
114 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
728
Kârla kapanan işlemler:
335 (46.01%)
Zararla kapanan işlemler:
393 (53.98%)
En iyi işlem:
225.43 EUR
En kötü işlem:
-68.06 EUR
Brüt kâr:
11 752.86 EUR (157 806 pips)
Brüt zarar:
-11 987.14 EUR (158 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (339.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
339.27 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
64.44%
Maks. mevduat yükü:
101.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
434 (59.62%)
Satış işlemleri:
294 (40.38%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.32 EUR
Ortalama kâr:
35.08 EUR
Ortalama zarar:
-30.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-332.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-413.80 EUR (8)
Aylık büyüme:
0.24%
Yıllık tahmin:
2.93%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
843.24 EUR
Maksimum:
1 147.60 EUR (87.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.05% (1 147.47 EUR)
Varlığa göre:
3.09% (119.60 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 199
EURUSD 76
GBPCAD 59
GBPCHF 58
GBPUSD 56
GBPJPY 50
AUDCAD 37
EURCAD 35
USDCAD 29
CADCHF 28
CADJPY 18
GBPAUD 14
EURGBP 13
AUDUSD 10
XAGUSD 10
NZDUSD 8
EURCHF 6
AUDJPY 6
XAUUSD 6
XTIUSD 5
USDCHF 4
UK100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 35
EURUSD 619
GBPCAD -310
GBPCHF -499
GBPUSD -275
GBPJPY 176
AUDCAD 239
EURCAD -110
USDCAD -228
CADCHF -182
CADJPY -80
GBPAUD -50
EURGBP 183
AUDUSD 364
XAGUSD 242
NZDUSD -29
EURCHF -224
AUDJPY -91
XAUUSD -128
XTIUSD -145
USDCHF 239
UK100 -13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 5.4K
EURUSD 5.3K
GBPCAD -3.6K
GBPCHF -438
GBPUSD 251
GBPJPY 2.7K
AUDCAD 3.5K
EURCAD -1.7K
USDCAD -3.4K
CADCHF -1.3K
CADJPY -2.4K
GBPAUD 1K
EURGBP 1.6K
AUDUSD 594
XAGUSD 396
NZDUSD 139
EURCHF -1.5K
AUDJPY -142
XAUUSD -6.6K
XTIUSD -499
USDCHF 478
UK100 -955
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +225.43 EUR
En kötü işlem: -68 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +339.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -332.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.31 × 5404
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.98 × 442
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 145
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.52 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
2.88 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.50 × 44
Swissquote-Server
3.55 × 60
KuberaCapitalMarkets-Server
3.86 × 37
AdmiralMarkets-Live
3.87 × 290
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
15 daha fazla...
This strategy is using harmonic patterns to detect entry points on multiple forex symbols. A trailing stop is then putted in place to maximize profits.


İnceleme yok
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 773 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 752 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 03:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 693 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 21:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 688 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 688 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.14 12:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.14 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.03 03:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.19 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 408 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 21:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
