Lucas Damien Lafon

TradeHarmonics

Lucas Damien Lafon
0 avis
114 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -5%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
726
Bénéfice trades:
334 (46.00%)
Perte trades:
392 (53.99%)
Meilleure transaction:
225.43 EUR
Pire transaction:
-68.06 EUR
Bénéfice brut:
11 687.50 EUR (157 179 pips)
Perte brute:
-11 945.91 EUR (158 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (339.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
339.27 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
64.44%
Charge de dépôt maximale:
101.01%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
433 (59.64%)
Courts trades:
293 (40.36%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.36 EUR
Bénéfice moyen:
34.99 EUR
Perte moyenne:
-30.47 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-332.85 EUR)
Perte consécutive maximale:
-413.80 EUR (8)
Croissance mensuelle:
3.48%
Prévision annuelle:
42.03%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
843.24 EUR
Maximal:
1 147.60 EUR (87.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.05% (1 147.47 EUR)
Par fonds propres:
3.09% (119.60 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 199
EURUSD 76
GBPCAD 59
GBPCHF 58
GBPUSD 56
GBPJPY 50
AUDCAD 37
EURCAD 35
USDCAD 29
CADCHF 28
CADJPY 18
GBPAUD 14
EURGBP 12
AUDUSD 10
XAGUSD 10
NZDUSD 8
EURCHF 6
AUDJPY 6
XAUUSD 6
USDCHF 4
XTIUSD 4
UK100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 35
EURUSD 619
GBPCAD -310
GBPCHF -499
GBPUSD -275
GBPJPY 176
AUDCAD 239
EURCAD -110
USDCAD -228
CADCHF -182
CADJPY -80
GBPAUD -50
EURGBP 109
AUDUSD 364
XAGUSD 242
NZDUSD -29
EURCHF -224
AUDJPY -91
XAUUSD -128
USDCHF 239
XTIUSD -98
UK100 -13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 5.4K
EURUSD 5.3K
GBPCAD -3.6K
GBPCHF -438
GBPUSD 251
GBPJPY 2.7K
AUDCAD 3.5K
EURCAD -1.7K
USDCAD -3.4K
CADCHF -1.3K
CADJPY -2.4K
GBPAUD 1K
EURGBP 1K
AUDUSD 594
XAGUSD 396
NZDUSD 139
EURCHF -1.5K
AUDJPY -142
XAUUSD -6.6K
USDCHF 478
XTIUSD -343
UK100 -955
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +225.43 EUR
Pire transaction: -68 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +339.27 EUR
Perte consécutive maximale: -332.85 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.31 × 5404
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.98 × 442
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 145
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.52 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
2.88 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 58
XMGlobal-MT5 2
3.50 × 44
KuberaCapitalMarkets-Server
3.86 × 37
AdmiralMarkets-Live
3.87 × 290
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
This strategy is using harmonic patterns to detect entry points on multiple forex symbols. A trailing stop is then putted in place to maximize profits.


Aucun avis
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 773 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 15:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 752 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 03:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 693 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 21:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 688 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 688 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.14 12:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 478 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.14 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.03 03:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.19 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 408 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 03:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 21:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TradeHarmonics
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
3.5K
EUR
114
97%
726
46%
64%
0.97
-0.36
EUR
37%
1:200
