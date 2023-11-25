Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 OneRoyal-Server 0.00 × 2 Exness-MT5Real 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 Darwinex-Live 0.31 × 5404 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 PrimeCodex-MT5 0.98 × 442 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 1.07 × 145 TradeMaxGlobal-Live 1.22 × 63 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 VantageFXInternational-Live 2.52 × 44 Ava-Real 1-MT5 2.86 × 7 TickmillUK-Live 2.88 × 8 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.00 × 7 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Swissquote-Server 3.19 × 58 XMGlobal-MT5 2 3.50 × 44 KuberaCapitalMarkets-Server 3.86 × 37 AdmiralMarkets-Live 3.87 × 290 ForexTimeFXTM-Live01 3.88 × 16 HFMarketsGlobal-Live1 4.00 × 4 Exness-MT5Real31 4.24 × 21 15 plus...