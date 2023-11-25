SegnaliSezioni
Lucas Damien Lafon

TradeHarmonics

Lucas Damien Lafon
0 recensioni
114 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
728
Profit Trade:
335 (46.01%)
Loss Trade:
393 (53.98%)
Best Trade:
225.43 EUR
Worst Trade:
-68.06 EUR
Profitto lordo:
11 752.86 EUR (157 806 pips)
Perdita lorda:
-11 987.14 EUR (158 910 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (339.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
339.27 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
64.44%
Massimo carico di deposito:
101.01%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
434 (59.62%)
Short Trade:
294 (40.38%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.32 EUR
Profitto medio:
35.08 EUR
Perdita media:
-30.50 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-332.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-413.80 EUR (8)
Crescita mensile:
-0.01%
Previsione annuale:
-0.13%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
843.24 EUR
Massimale:
1 147.60 EUR (87.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.05% (1 147.47 EUR)
Per equità:
3.09% (119.60 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 199
EURUSD 76
GBPCAD 59
GBPCHF 58
GBPUSD 56
GBPJPY 50
AUDCAD 37
EURCAD 35
USDCAD 29
CADCHF 28
CADJPY 18
GBPAUD 14
EURGBP 13
AUDUSD 10
XAGUSD 10
NZDUSD 8
EURCHF 6
AUDJPY 6
XAUUSD 6
XTIUSD 5
USDCHF 4
UK100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 35
EURUSD 619
GBPCAD -310
GBPCHF -499
GBPUSD -275
GBPJPY 176
AUDCAD 239
EURCAD -110
USDCAD -228
CADCHF -182
CADJPY -80
GBPAUD -50
EURGBP 183
AUDUSD 364
XAGUSD 242
NZDUSD -29
EURCHF -224
AUDJPY -91
XAUUSD -128
XTIUSD -145
USDCHF 239
UK100 -13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 5.4K
EURUSD 5.3K
GBPCAD -3.6K
GBPCHF -438
GBPUSD 251
GBPJPY 2.7K
AUDCAD 3.5K
EURCAD -1.7K
USDCAD -3.4K
CADCHF -1.3K
CADJPY -2.4K
GBPAUD 1K
EURGBP 1.6K
AUDUSD 594
XAGUSD 396
NZDUSD 139
EURCHF -1.5K
AUDJPY -142
XAUUSD -6.6K
XTIUSD -499
USDCHF 478
UK100 -955
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +225.43 EUR
Worst Trade: -68 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +339.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -332.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.31 × 5404
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.98 × 442
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 145
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.52 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
2.88 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.50 × 44
Swissquote-Server
3.55 × 60
KuberaCapitalMarkets-Server
3.86 × 37
AdmiralMarkets-Live
3.87 × 290
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
15 più
This strategy is using harmonic patterns to detect entry points on multiple forex symbols. A trailing stop is then putted in place to maximize profits.


Non ci sono recensioni
