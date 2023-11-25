- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
728
Profit Trade:
335 (46.01%)
Loss Trade:
393 (53.98%)
Best Trade:
225.43 EUR
Worst Trade:
-68.06 EUR
Profitto lordo:
11 752.86 EUR (157 806 pips)
Perdita lorda:
-11 987.14 EUR (158 910 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (339.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
339.27 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
64.44%
Massimo carico di deposito:
101.01%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
434 (59.62%)
Short Trade:
294 (40.38%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.32 EUR
Profitto medio:
35.08 EUR
Perdita media:
-30.50 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-332.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-413.80 EUR (8)
Crescita mensile:
-0.01%
Previsione annuale:
-0.13%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
843.24 EUR
Massimale:
1 147.60 EUR (87.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.05% (1 147.47 EUR)
Per equità:
3.09% (119.60 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|199
|EURUSD
|76
|GBPCAD
|59
|GBPCHF
|58
|GBPUSD
|56
|GBPJPY
|50
|AUDCAD
|37
|EURCAD
|35
|USDCAD
|29
|CADCHF
|28
|CADJPY
|18
|GBPAUD
|14
|EURGBP
|13
|AUDUSD
|10
|XAGUSD
|10
|NZDUSD
|8
|EURCHF
|6
|AUDJPY
|6
|XAUUSD
|6
|XTIUSD
|5
|USDCHF
|4
|UK100
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|35
|EURUSD
|619
|GBPCAD
|-310
|GBPCHF
|-499
|GBPUSD
|-275
|GBPJPY
|176
|AUDCAD
|239
|EURCAD
|-110
|USDCAD
|-228
|CADCHF
|-182
|CADJPY
|-80
|GBPAUD
|-50
|EURGBP
|183
|AUDUSD
|364
|XAGUSD
|242
|NZDUSD
|-29
|EURCHF
|-224
|AUDJPY
|-91
|XAUUSD
|-128
|XTIUSD
|-145
|USDCHF
|239
|UK100
|-13
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|5.4K
|EURUSD
|5.3K
|GBPCAD
|-3.6K
|GBPCHF
|-438
|GBPUSD
|251
|GBPJPY
|2.7K
|AUDCAD
|3.5K
|EURCAD
|-1.7K
|USDCAD
|-3.4K
|CADCHF
|-1.3K
|CADJPY
|-2.4K
|GBPAUD
|1K
|EURGBP
|1.6K
|AUDUSD
|594
|XAGUSD
|396
|NZDUSD
|139
|EURCHF
|-1.5K
|AUDJPY
|-142
|XAUUSD
|-6.6K
|XTIUSD
|-499
|USDCHF
|478
|UK100
|-955
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +225.43 EUR
Worst Trade: -68 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +339.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -332.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.31 × 5404
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.98 × 442
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 145
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.52 × 44
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
TickmillUK-Live
|2.88 × 8
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.50 × 44
|
Swissquote-Server
|3.55 × 60
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.86 × 37
|
AdmiralMarkets-Live
|3.87 × 290
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
This strategy is using harmonic patterns to detect entry points on multiple forex symbols. A trailing stop is then putted in place to maximize profits.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
3.5K
EUR
EUR
114
97%
728
46%
64%
0.98
-0.32
EUR
EUR
37%
1:200