SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LiquidityMiner EA LowLeverage
Jose Luis Thenier Villa

LiquidityMiner EA LowLeverage

Jose Luis Thenier Villa
0 inceleme
Güvenilirlik
111 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 69%
FPMarkets-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 229
Kârla kapanan işlemler:
959 (78.03%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (21.97%)
En iyi işlem:
131.23 EUR
En kötü işlem:
-258.20 EUR
Brüt kâr:
19 630.73 EUR (320 408 pips)
Brüt zarar:
-11 255.66 EUR (140 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (856.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 578.94 EUR (54)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
51.40%
Maks. mevduat yükü:
106.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.02
Alış işlemleri:
624 (50.77%)
Satış işlemleri:
605 (49.23%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
6.81 EUR
Ortalama kâr:
20.47 EUR
Ortalama zarar:
-41.69 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 011.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 011.05 EUR (11)
Aylık büyüme:
-5.28%
Yıllık tahmin:
-63.38%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.83 EUR
Maksimum:
1 669.59 EUR (10.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.85% (1 676.29 EUR)
Varlığa göre:
24.07% (4 829.90 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD.r 223
AUDCAD.r 186
AUDNZD.r 155
USDJPY.r 152
NZDUSD.r 128
AUDUSD.r 107
GBPUSD.r 79
USDCHF.r 64
EURUSD.r 36
GBPCAD.r 34
USDCAD.r 31
EURCAD.r 21
EURGBP.r 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD.r 3K
AUDCAD.r 2.3K
AUDNZD.r 270
USDJPY.r 1.6K
NZDUSD.r 946
AUDUSD.r 367
GBPUSD.r 744
USDCHF.r -303
EURUSD.r 266
GBPCAD.r 90
USDCAD.r 248
EURCAD.r 102
EURGBP.r 58
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD.r 21K
AUDCAD.r 22K
AUDNZD.r 2.4K
USDJPY.r 65K
NZDUSD.r 13K
AUDUSD.r 8.2K
GBPUSD.r 24K
USDCHF.r -5.1K
EURUSD.r 9K
GBPCAD.r 4.7K
USDCAD.r 9.3K
EURCAD.r 4.1K
EURGBP.r 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.23 EUR
En kötü işlem: -258 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +856.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 011.05 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.12 11:53
80% of growth achieved within 34 days. This comprises 4.47% of days out of 761 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LiquidityMiner EA LowLeverage
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
17K
EUR
111
99%
1 229
78%
51%
1.74
6.81
EUR
24%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.