Jose Luis Thenier Villa

LiquidityMiner EA LowLeverage

Jose Luis Thenier Villa
0 avis
Fiabilité
111 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 69%
FPMarkets-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 229
Bénéfice trades:
959 (78.03%)
Perte trades:
270 (21.97%)
Meilleure transaction:
131.23 EUR
Pire transaction:
-258.20 EUR
Bénéfice brut:
19 630.73 EUR (320 408 pips)
Perte brute:
-11 255.66 EUR (140 923 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (856.75 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 578.94 EUR (54)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
51.40%
Charge de dépôt maximale:
106.57%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.02
Longs trades:
624 (50.77%)
Courts trades:
605 (49.23%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
6.81 EUR
Bénéfice moyen:
20.47 EUR
Perte moyenne:
-41.69 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 011.05 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 011.05 EUR (11)
Croissance mensuelle:
-4.83%
Prévision annuelle:
-55.99%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.83 EUR
Maximal:
1 669.59 EUR (10.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.85% (1 676.29 EUR)
Par fonds propres:
24.07% (4 829.90 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD.r 223
AUDCAD.r 186
AUDNZD.r 155
USDJPY.r 152
NZDUSD.r 128
AUDUSD.r 107
GBPUSD.r 79
USDCHF.r 64
EURUSD.r 36
GBPCAD.r 34
USDCAD.r 31
EURCAD.r 21
EURGBP.r 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD.r 3K
AUDCAD.r 2.3K
AUDNZD.r 270
USDJPY.r 1.6K
NZDUSD.r 946
AUDUSD.r 367
GBPUSD.r 744
USDCHF.r -303
EURUSD.r 266
GBPCAD.r 90
USDCAD.r 248
EURCAD.r 102
EURGBP.r 58
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD.r 21K
AUDCAD.r 22K
AUDNZD.r 2.4K
USDJPY.r 65K
NZDUSD.r 13K
AUDUSD.r 8.2K
GBPUSD.r 24K
USDCHF.r -5.1K
EURUSD.r 9K
GBPCAD.r 4.7K
USDCAD.r 9.3K
EURCAD.r 4.1K
EURGBP.r 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +131.23 EUR
Pire transaction: -258 EUR
Gains consécutifs maximales: 54
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +856.75 EUR
Perte consécutive maximale: -1 011.05 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.12 11:53
80% of growth achieved within 34 days. This comprises 4.47% of days out of 761 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
