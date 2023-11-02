SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LiquidityMiner EA LowLeverage
Jose Luis Thenier Villa

LiquidityMiner EA LowLeverage

Jose Luis Thenier Villa
0 recensioni
Affidabilità
111 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 69%
FPMarkets-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 229
Profit Trade:
959 (78.03%)
Loss Trade:
270 (21.97%)
Best Trade:
131.23 EUR
Worst Trade:
-258.20 EUR
Profitto lordo:
19 630.73 EUR (320 408 pips)
Perdita lorda:
-11 255.66 EUR (140 923 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (856.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 578.94 EUR (54)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
51.40%
Massimo carico di deposito:
106.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.02
Long Trade:
624 (50.77%)
Short Trade:
605 (49.23%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
6.81 EUR
Profitto medio:
20.47 EUR
Perdita media:
-41.69 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-1 011.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 011.05 EUR (11)
Crescita mensile:
-4.83%
Previsione annuale:
-55.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.83 EUR
Massimale:
1 669.59 EUR (10.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.85% (1 676.29 EUR)
Per equità:
24.07% (4 829.90 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.r 223
AUDCAD.r 186
AUDNZD.r 155
USDJPY.r 152
NZDUSD.r 128
AUDUSD.r 107
GBPUSD.r 79
USDCHF.r 64
EURUSD.r 36
GBPCAD.r 34
USDCAD.r 31
EURCAD.r 21
EURGBP.r 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.r 3K
AUDCAD.r 2.3K
AUDNZD.r 270
USDJPY.r 1.6K
NZDUSD.r 946
AUDUSD.r 367
GBPUSD.r 744
USDCHF.r -303
EURUSD.r 266
GBPCAD.r 90
USDCAD.r 248
EURCAD.r 102
EURGBP.r 58
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.r 21K
AUDCAD.r 22K
AUDNZD.r 2.4K
USDJPY.r 65K
NZDUSD.r 13K
AUDUSD.r 8.2K
GBPUSD.r 24K
USDCHF.r -5.1K
EURUSD.r 9K
GBPCAD.r 4.7K
USDCAD.r 9.3K
EURCAD.r 4.1K
EURGBP.r 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.23 EUR
Worst Trade: -258 EUR
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +856.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 011.05 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 11:53
80% of growth achieved within 34 days. This comprises 4.47% of days out of 761 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
2025.06.06 07:37
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LiquidityMiner EA LowLeverage
30USD al mese
69%
0
0
USD
17K
EUR
111
99%
1 229
78%
51%
1.74
6.81
EUR
24%
1:30
Copia

