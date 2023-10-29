SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Forex Exchanger 2
Fabio Cavalloni

The Forex Exchanger 2

Fabio Cavalloni
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 130%
ICMarkets-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
243
Kârla kapanan işlemler:
206 (84.77%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (15.23%)
En iyi işlem:
107.80 EUR
En kötü işlem:
-60.05 EUR
Brüt kâr:
2 345.65 EUR (89 517 pips)
Brüt zarar:
-546.21 EUR (18 814 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (181.67 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
270.78 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
48.94%
Maks. mevduat yükü:
17.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
19.04
Alış işlemleri:
78 (32.10%)
Satış işlemleri:
165 (67.90%)
Kâr faktörü:
4.29
Beklenen getiri:
7.41 EUR
Ortalama kâr:
11.39 EUR
Ortalama zarar:
-14.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-94.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-94.15 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.84%
Yıllık tahmin:
10.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 EUR
Maksimum:
94.51 EUR (2.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.42% (94.63 EUR)
Varlığa göre:
66.08% (1 624.06 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 19
GBPCAD 19
EURUSD 16
GBPUSD 14
AUDNZD 14
USDCHF 13
GBPCHF 13
CADCHF 12
AUDUSD 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 11
EURGBP 10
USDJPY 9
CHFJPY 7
NZDCHF 7
GBPJPY 6
CADJPY 6
NZDCAD 5
EURCAD 5
AUDCAD 4
AUDCHF 4
NZDUSD 4
EURJPY 3
AUDJPY 2
GBPAUD 2
EURAUD 2
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 129
GBPCAD 156
EURUSD 125
GBPUSD 118
AUDNZD 136
USDCHF 88
GBPCHF 94
CADCHF 107
AUDUSD 102
GBPNZD 136
EURCHF 85
EURNZD 184
EURGBP 83
USDJPY 90
CHFJPY 49
NZDCHF 61
GBPJPY 27
CADJPY 62
NZDCAD 40
EURCAD 39
AUDCAD 24
AUDCHF 31
NZDUSD 36
EURJPY 12
AUDJPY 12
GBPAUD 12
EURAUD 9
NZDJPY 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 4.2K
GBPCAD 9.4K
EURUSD 3.4K
GBPUSD 4.8K
AUDNZD 2.2K
USDCHF 3.5K
GBPCHF 2.3K
CADCHF 2.1K
AUDUSD 2.4K
GBPNZD 7.2K
EURCHF 1.8K
EURNZD 5.4K
EURGBP 1.1K
USDJPY 4.8K
CHFJPY 3.9K
NZDCHF 1.2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 2.1K
NZDCAD 878
EURCAD 1.2K
AUDCAD 641
AUDCHF 584
NZDUSD 642
EURJPY 915
AUDJPY 332
GBPAUD 606
EURAUD 659
NZDJPY 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.80 EUR
En kötü işlem: -60 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +181.67 EUR
Maksimum ardışık zarar: -94.15 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 40
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.34 × 182
Pepperstone-MT5-Live01
0.39 × 166
ICMarketsSC-MT5-2
0.76 × 473
ICMarketsEU-MT5-5
0.90 × 2935
Exness-MT5Real3
0.99 × 269
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
1.52 × 2906
FusionMarkets-Live
1.73 × 293
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
3.22 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
TitanFX-MT5-01
4.00 × 14
VantageInternational-Live
4.00 × 6
itexsys-Platform
4.07 × 14
FBS-Real
4.30 × 20
Exness-MT5Real7
4.67 × 6
ICMarketsEU-MT5
5.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
5.52 × 301
Exness-MT5Real2
6.00 × 1
11 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 16:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 19:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 21:41
No swaps are charged
2025.07.23 21:41
No swaps are charged
2025.07.18 19:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 03:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 22:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Forex Exchanger 2
Ayda 199 USD
130%
0
0
USD
1.6K
EUR
99
100%
243
84%
49%
4.29
7.41
EUR
66%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.