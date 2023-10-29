Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 5 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.00 × 40 ICTrading-MT5-4 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.34 × 182 Pepperstone-MT5-Live01 0.39 × 166 ICMarketsSC-MT5-2 0.76 × 473 ICMarketsEU-MT5-5 0.90 × 2935 Exness-MT5Real3 0.99 × 269 ICMarketsEU-MT5-2 1.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 1.52 × 2906 FusionMarkets-Live 1.73 × 293 TMGM.TradeMax-Live 2.00 × 2 ICMarketsEU-MT5-4 3.22 × 9 BlackBullMarkets-Live 3.50 × 6 TitanFX-MT5-01 4.00 × 14 VantageInternational-Live 4.00 × 6 itexsys-Platform 4.07 × 14 FBS-Real 4.30 × 20 Exness-MT5Real7 4.67 × 6 ICMarketsEU-MT5 5.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 5.52 × 301 Exness-MT5Real2 6.00 × 1 11 daha fazla...