Trade:
243
Profit Trade:
206 (84.77%)
Loss Trade:
37 (15.23%)
Best Trade:
107.80 EUR
Worst Trade:
-60.05 EUR
Profitto lordo:
2 345.65 EUR (89 517 pips)
Perdita lorda:
-546.21 EUR (18 814 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (181.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
270.78 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
48.94%
Massimo carico di deposito:
17.35%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
19.04
Long Trade:
78 (32.10%)
Short Trade:
165 (67.90%)
Fattore di profitto:
4.29
Profitto previsto:
7.41 EUR
Profitto medio:
11.39 EUR
Perdita media:
-14.76 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-94.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-94.15 EUR (3)
Crescita mensile:
1.07%
Previsione annuale:
15.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 EUR
Massimale:
94.51 EUR (2.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.42% (94.63 EUR)
Per equità:
66.08% (1 624.06 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|19
|GBPCAD
|19
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|14
|AUDNZD
|14
|USDCHF
|13
|GBPCHF
|13
|CADCHF
|12
|AUDUSD
|12
|GBPNZD
|12
|EURCHF
|11
|EURNZD
|11
|EURGBP
|10
|USDJPY
|9
|CHFJPY
|7
|NZDCHF
|7
|GBPJPY
|6
|CADJPY
|6
|NZDCAD
|5
|EURCAD
|5
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|129
|GBPCAD
|156
|EURUSD
|125
|GBPUSD
|118
|AUDNZD
|136
|USDCHF
|88
|GBPCHF
|94
|CADCHF
|107
|AUDUSD
|102
|GBPNZD
|136
|EURCHF
|85
|EURNZD
|184
|EURGBP
|83
|USDJPY
|90
|CHFJPY
|49
|NZDCHF
|61
|GBPJPY
|27
|CADJPY
|62
|NZDCAD
|40
|EURCAD
|39
|AUDCAD
|24
|AUDCHF
|31
|NZDUSD
|36
|EURJPY
|12
|AUDJPY
|12
|GBPAUD
|12
|EURAUD
|9
|NZDJPY
|6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|4.2K
|GBPCAD
|9.4K
|EURUSD
|3.4K
|GBPUSD
|4.8K
|AUDNZD
|2.2K
|USDCHF
|3.5K
|GBPCHF
|2.3K
|CADCHF
|2.1K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPNZD
|7.2K
|EURCHF
|1.8K
|EURNZD
|5.4K
|EURGBP
|1.1K
|USDJPY
|4.8K
|CHFJPY
|3.9K
|NZDCHF
|1.2K
|GBPJPY
|2.3K
|CADJPY
|2.1K
|NZDCAD
|878
|EURCAD
|1.2K
|AUDCAD
|641
|AUDCHF
|584
|NZDUSD
|642
|EURJPY
|915
|AUDJPY
|332
|GBPAUD
|606
|EURAUD
|659
|NZDJPY
|156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.80 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +181.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -94.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 5
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real8
|0.00 × 40
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
|0.34 × 182
Pepperstone-MT5-Live01
|0.39 × 166
ICMarketsSC-MT5-2
|0.76 × 473
ICMarketsEU-MT5-5
|0.90 × 2935
Exness-MT5Real3
|0.99 × 269
ICMarketsEU-MT5-2
|1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
|1.52 × 2906
FusionMarkets-Live
|1.73 × 293
TMGM.TradeMax-Live
|2.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
|3.22 × 9
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 6
TitanFX-MT5-01
|4.00 × 14
VantageInternational-Live
|4.00 × 6
itexsys-Platform
|4.07 × 14
FBS-Real
|4.30 × 20
Exness-MT5Real7
|4.67 × 6
ICMarketsEU-MT5
|5.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.52 × 301
Exness-MT5Real2
