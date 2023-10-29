SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The Forex Exchanger 2
Fabio Cavalloni

The Forex Exchanger 2

Fabio Cavalloni
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2023 130%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
243
Profit Trade:
206 (84.77%)
Loss Trade:
37 (15.23%)
Best Trade:
107.80 EUR
Worst Trade:
-60.05 EUR
Profitto lordo:
2 345.65 EUR (89 517 pips)
Perdita lorda:
-546.21 EUR (18 814 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (181.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
270.78 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
48.94%
Massimo carico di deposito:
17.35%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
19.04
Long Trade:
78 (32.10%)
Short Trade:
165 (67.90%)
Fattore di profitto:
4.29
Profitto previsto:
7.41 EUR
Profitto medio:
11.39 EUR
Perdita media:
-14.76 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-94.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-94.15 EUR (3)
Crescita mensile:
1.07%
Previsione annuale:
15.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 EUR
Massimale:
94.51 EUR (2.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.42% (94.63 EUR)
Per equità:
66.08% (1 624.06 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 19
GBPCAD 19
EURUSD 16
GBPUSD 14
AUDNZD 14
USDCHF 13
GBPCHF 13
CADCHF 12
AUDUSD 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 11
EURGBP 10
USDJPY 9
CHFJPY 7
NZDCHF 7
GBPJPY 6
CADJPY 6
NZDCAD 5
EURCAD 5
AUDCAD 4
AUDCHF 4
NZDUSD 4
EURJPY 3
AUDJPY 2
GBPAUD 2
EURAUD 2
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 129
GBPCAD 156
EURUSD 125
GBPUSD 118
AUDNZD 136
USDCHF 88
GBPCHF 94
CADCHF 107
AUDUSD 102
GBPNZD 136
EURCHF 85
EURNZD 184
EURGBP 83
USDJPY 90
CHFJPY 49
NZDCHF 61
GBPJPY 27
CADJPY 62
NZDCAD 40
EURCAD 39
AUDCAD 24
AUDCHF 31
NZDUSD 36
EURJPY 12
AUDJPY 12
GBPAUD 12
EURAUD 9
NZDJPY 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 4.2K
GBPCAD 9.4K
EURUSD 3.4K
GBPUSD 4.8K
AUDNZD 2.2K
USDCHF 3.5K
GBPCHF 2.3K
CADCHF 2.1K
AUDUSD 2.4K
GBPNZD 7.2K
EURCHF 1.8K
EURNZD 5.4K
EURGBP 1.1K
USDJPY 4.8K
CHFJPY 3.9K
NZDCHF 1.2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 2.1K
NZDCAD 878
EURCAD 1.2K
AUDCAD 641
AUDCHF 584
NZDUSD 642
EURJPY 915
AUDJPY 332
GBPAUD 606
EURAUD 659
NZDJPY 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +107.80 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +181.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -94.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 40
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.34 × 182
Pepperstone-MT5-Live01
0.39 × 166
ICMarketsSC-MT5-2
0.76 × 473
ICMarketsEU-MT5-5
0.90 × 2935
Exness-MT5Real3
0.99 × 269
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
1.52 × 2906
FusionMarkets-Live
1.73 × 293
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
3.22 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
TitanFX-MT5-01
4.00 × 14
VantageInternational-Live
4.00 × 6
itexsys-Platform
4.07 × 14
FBS-Real
4.30 × 20
Exness-MT5Real7
4.67 × 6
ICMarketsEU-MT5
5.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
5.52 × 301
Exness-MT5Real2
6.00 × 1
11 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 16:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 19:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 21:41
No swaps are charged
2025.07.23 21:41
No swaps are charged
2025.07.18 19:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 03:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 22:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
