Fabio Cavalloni

The Forex Exchanger 2

Fabio Cavalloni
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2023 130%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
243
Bénéfice trades:
206 (84.77%)
Perte trades:
37 (15.23%)
Meilleure transaction:
107.80 EUR
Pire transaction:
-60.05 EUR
Bénéfice brut:
2 345.65 EUR (89 517 pips)
Perte brute:
-546.11 EUR (18 814 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (181.67 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
270.78 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
48.94%
Charge de dépôt maximale:
17.35%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
19.04
Longs trades:
78 (32.10%)
Courts trades:
165 (67.90%)
Facteur de profit:
4.30
Rendement attendu:
7.41 EUR
Bénéfice moyen:
11.39 EUR
Perte moyenne:
-14.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-94.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-94.15 EUR (3)
Croissance mensuelle:
1.07%
Prévision annuelle:
15.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 EUR
Maximal:
94.51 EUR (2.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.42% (94.63 EUR)
Par fonds propres:
66.08% (1 624.06 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 19
GBPCAD 19
EURUSD 16
GBPUSD 14
AUDNZD 14
USDCHF 13
GBPCHF 13
CADCHF 12
AUDUSD 12
GBPNZD 12
EURCHF 11
EURNZD 11
EURGBP 10
USDJPY 9
CHFJPY 7
NZDCHF 7
GBPJPY 6
CADJPY 6
NZDCAD 5
EURCAD 5
AUDCAD 4
AUDCHF 4
NZDUSD 4
EURJPY 3
AUDJPY 2
GBPAUD 2
EURAUD 2
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 129
GBPCAD 156
EURUSD 125
GBPUSD 118
AUDNZD 136
USDCHF 88
GBPCHF 94
CADCHF 107
AUDUSD 102
GBPNZD 136
EURCHF 85
EURNZD 184
EURGBP 83
USDJPY 90
CHFJPY 49
NZDCHF 61
GBPJPY 27
CADJPY 62
NZDCAD 40
EURCAD 39
AUDCAD 24
AUDCHF 31
NZDUSD 36
EURJPY 12
AUDJPY 12
GBPAUD 12
EURAUD 9
NZDJPY 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 4.2K
GBPCAD 9.4K
EURUSD 3.4K
GBPUSD 4.8K
AUDNZD 2.2K
USDCHF 3.5K
GBPCHF 2.3K
CADCHF 2.1K
AUDUSD 2.4K
GBPNZD 7.2K
EURCHF 1.8K
EURNZD 5.4K
EURGBP 1.1K
USDJPY 4.8K
CHFJPY 3.9K
NZDCHF 1.2K
GBPJPY 2.3K
CADJPY 2.1K
NZDCAD 878
EURCAD 1.2K
AUDCAD 641
AUDCHF 584
NZDUSD 642
EURJPY 915
AUDJPY 332
GBPAUD 606
EURAUD 659
NZDJPY 156
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.80 EUR
Pire transaction: -60 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +181.67 EUR
Perte consécutive maximale: -94.15 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 40
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.34 × 182
Pepperstone-MT5-Live01
0.39 × 166
ICMarketsSC-MT5-2
0.76 × 473
ICMarketsEU-MT5-5
0.90 × 2935
Exness-MT5Real3
0.99 × 269
ICMarketsEU-MT5-2
1.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
1.52 × 2906
FusionMarkets-Live
1.73 × 293
TMGM.TradeMax-Live
2.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
3.22 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
TitanFX-MT5-01
4.00 × 14
VantageInternational-Live
4.00 × 6
itexsys-Platform
4.07 × 14
FBS-Real
4.30 × 20
Exness-MT5Real7
4.67 × 6
ICMarketsEU-MT5
5.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
5.52 × 301
Exness-MT5Real2
6.00 × 1
11 plus...
Aucun avis
2025.09.25 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 16:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 19:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 21:41
No swaps are charged
2025.07.23 21:41
No swaps are charged
2025.07.18 19:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 03:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 22:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The Forex Exchanger 2
199 USD par mois
130%
0
0
USD
1.6K
EUR
99
100%
243
84%
49%
4.29
7.41
EUR
66%
1:500
Copier

