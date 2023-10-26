SinyallerBölümler
Al'bert Gumerov

Medium term trading system

Al'bert Gumerov
0 inceleme
Güvenilirlik
178 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 295%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 107
Kârla kapanan işlemler:
838 (75.70%)
Zararla kapanan işlemler:
269 (24.30%)
En iyi işlem:
5 015.21 RUB
En kötü işlem:
-6 044.52 RUB
Brüt kâr:
491 547.43 RUB (3 180 023 pips)
Brüt zarar:
-170 274.33 RUB (783 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (20 069.46 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
20 069.46 RUB (75)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
91.47%
Maks. mevduat yükü:
49.89%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
6.71
Alış işlemleri:
472 (42.64%)
Satış işlemleri:
635 (57.36%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
290.22 RUB
Ortalama kâr:
586.57 RUB
Ortalama zarar:
-632.99 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-47 386.51 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-47 386.51 RUB (27)
Aylık büyüme:
1.07%
Yıllık tahmin:
12.98%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18 263.11 RUB
Maksimum:
47 847.09 RUB (146.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.21% (47 782.60 RUB)
Varlığa göre:
30.57% (61 717.81 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 69
AUDNZDrfd 59
USDZARrfd 56
USDJPYrfd 55
EURSEKrfd 55
GBPUSDrfd 48
GBPCHFrfd 47
EURJPYrfd 46
EURCADrfd 46
USDMXNrfd 46
CHFJPYrfd 45
GBPNZDrfd 45
USDCHFrfd 42
EURAUDrfd 41
USDCADrfd 39
GBPJPYrfd 34
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
AUDJPYrfd 30
EURNOKrfd 27
AUDCADrfd 27
USDSEKrfd 26
AUDUSDrfd 24
GBPAUDrfd 23
NZDUSDrfd 19
GBPCADrfd 18
EURGBPrfd 18
USDNOKrfd 17
USDDKKrfd 15
AUDCHFrfd 12
EURCNYrfd 11
USDSGDrfd 3
USDILSrfd 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 129
AUDNZDrfd 85
USDZARrfd 540
USDJPYrfd 406
EURSEKrfd 249
GBPUSDrfd 92
GBPCHFrfd -112
EURJPYrfd 347
EURCADrfd 236
USDMXNrfd 485
CHFJPYrfd 225
GBPNZDrfd 260
USDCHFrfd 222
EURAUDrfd 269
USDCADrfd 55
GBPJPYrfd 479
EURNZDrfd 146
EURCHFrfd 37
AUDJPYrfd 212
EURNOKrfd 270
AUDCADrfd 112
USDSEKrfd 59
AUDUSDrfd 50
GBPAUDrfd 140
NZDUSDrfd -77
GBPCADrfd 34
EURGBPrfd 29
USDNOKrfd 154
USDDKKrfd 49
AUDCHFrfd 35
EURCNYrfd 70
USDSGDrfd 13
USDILSrfd 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 13K
AUDNZDrfd 14K
USDZARrfd 692K
USDJPYrfd 42K
EURSEKrfd 186K
GBPUSDrfd 10K
GBPCHFrfd -18K
EURJPYrfd 36K
EURCADrfd 24K
USDMXNrfd 706K
CHFJPYrfd 23K
GBPNZDrfd 31K
USDCHFrfd 16K
EURAUDrfd 30K
USDCADrfd 8K
GBPJPYrfd 50K
EURNZDrfd 25K
EURCHFrfd 2.7K
AUDJPYrfd 23K
EURNOKrfd 217K
AUDCADrfd 11K
USDSEKrfd 40K
AUDUSDrfd 6.7K
GBPAUDrfd 19K
NZDUSDrfd -3.1K
GBPCADrfd 1.9K
EURGBPrfd 1.1K
USDNOKrfd 115K
USDDKKrfd 27K
AUDCHFrfd 1.7K
EURCNYrfd 38K
USDSGDrfd 1.3K
USDILSrfd 5.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 015.21 RUB
En kötü işlem: -6 045 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 75
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +20 069.46 RUB
Maksimum ardışık zarar: -47 386.51 RUB

Среднесрочная торговля 3- 8% в месяц. Торгую на Н4 по ценовому каналу на отбой от уровней. В среднем сделка на одной валютной паре продолжается 1-2 недели, бывает и месяц. Лишние ордера закрываются по без убытку. Все сделки контролирую по % маржи, что бы не было слива  депозита.
