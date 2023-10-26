- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 107
Kârla kapanan işlemler:
838 (75.70%)
Zararla kapanan işlemler:
269 (24.30%)
En iyi işlem:
5 015.21 RUB
En kötü işlem:
-6 044.52 RUB
Brüt kâr:
491 547.43 RUB (3 180 023 pips)
Brüt zarar:
-170 274.33 RUB (783 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (20 069.46 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
20 069.46 RUB (75)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
91.47%
Maks. mevduat yükü:
49.89%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
6.71
Alış işlemleri:
472 (42.64%)
Satış işlemleri:
635 (57.36%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
290.22 RUB
Ortalama kâr:
586.57 RUB
Ortalama zarar:
-632.99 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-47 386.51 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-47 386.51 RUB (27)
Aylık büyüme:
1.07%
Yıllık tahmin:
12.98%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18 263.11 RUB
Maksimum:
47 847.09 RUB (146.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.21% (47 782.60 RUB)
Varlığa göre:
30.57% (61 717.81 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|69
|AUDNZDrfd
|59
|USDZARrfd
|56
|USDJPYrfd
|55
|EURSEKrfd
|55
|GBPUSDrfd
|48
|GBPCHFrfd
|47
|EURJPYrfd
|46
|EURCADrfd
|46
|USDMXNrfd
|46
|CHFJPYrfd
|45
|GBPNZDrfd
|45
|USDCHFrfd
|42
|EURAUDrfd
|41
|USDCADrfd
|39
|GBPJPYrfd
|34
|EURNZDrfd
|31
|EURCHFrfd
|30
|AUDJPYrfd
|30
|EURNOKrfd
|27
|AUDCADrfd
|27
|USDSEKrfd
|26
|AUDUSDrfd
|24
|GBPAUDrfd
|23
|NZDUSDrfd
|19
|GBPCADrfd
|18
|EURGBPrfd
|18
|USDNOKrfd
|17
|USDDKKrfd
|15
|AUDCHFrfd
|12
|EURCNYrfd
|11
|USDSGDrfd
|3
|USDILSrfd
|3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|129
|AUDNZDrfd
|85
|USDZARrfd
|540
|USDJPYrfd
|406
|EURSEKrfd
|249
|GBPUSDrfd
|92
|GBPCHFrfd
|-112
|EURJPYrfd
|347
|EURCADrfd
|236
|USDMXNrfd
|485
|CHFJPYrfd
|225
|GBPNZDrfd
|260
|USDCHFrfd
|222
|EURAUDrfd
|269
|USDCADrfd
|55
|GBPJPYrfd
|479
|EURNZDrfd
|146
|EURCHFrfd
|37
|AUDJPYrfd
|212
|EURNOKrfd
|270
|AUDCADrfd
|112
|USDSEKrfd
|59
|AUDUSDrfd
|50
|GBPAUDrfd
|140
|NZDUSDrfd
|-77
|GBPCADrfd
|34
|EURGBPrfd
|29
|USDNOKrfd
|154
|USDDKKrfd
|49
|AUDCHFrfd
|35
|EURCNYrfd
|70
|USDSGDrfd
|13
|USDILSrfd
|20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|13K
|AUDNZDrfd
|14K
|USDZARrfd
|692K
|USDJPYrfd
|42K
|EURSEKrfd
|186K
|GBPUSDrfd
|10K
|GBPCHFrfd
|-18K
|EURJPYrfd
|36K
|EURCADrfd
|24K
|USDMXNrfd
|706K
|CHFJPYrfd
|23K
|GBPNZDrfd
|31K
|USDCHFrfd
|16K
|EURAUDrfd
|30K
|USDCADrfd
|8K
|GBPJPYrfd
|50K
|EURNZDrfd
|25K
|EURCHFrfd
|2.7K
|AUDJPYrfd
|23K
|EURNOKrfd
|217K
|AUDCADrfd
|11K
|USDSEKrfd
|40K
|AUDUSDrfd
|6.7K
|GBPAUDrfd
|19K
|NZDUSDrfd
|-3.1K
|GBPCADrfd
|1.9K
|EURGBPrfd
|1.1K
|USDNOKrfd
|115K
|USDDKKrfd
|27K
|AUDCHFrfd
|1.7K
|EURCNYrfd
|38K
|USDSGDrfd
|1.3K
|USDILSrfd
|5.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 015.21 RUB
En kötü işlem: -6 045 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 75
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +20 069.46 RUB
Maksimum ardışık zarar: -47 386.51 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Среднесрочная торговля 3- 8% в месяц. Торгую на Н4 по ценовому каналу на отбой от уровней. В среднем сделка на одной валютной паре продолжается 1-2 недели, бывает и месяц. Лишние ордера закрываются по без убытку. Все сделки контролирую по % маржи, что бы не было слива депозита.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
295%
0
0
USD
USD
506K
RUB
RUB
178
3%
1 107
75%
91%
2.88
290.22
RUB
RUB
57%
1:40