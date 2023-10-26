- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 107
Profit Trade:
838 (75.70%)
Loss Trade:
269 (24.30%)
Best Trade:
5 015.21 RUB
Worst Trade:
-6 044.52 RUB
Profitto lordo:
491 547.43 RUB (3 180 023 pips)
Perdita lorda:
-170 274.33 RUB (783 673 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (20 069.46 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
20 069.46 RUB (75)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
91.47%
Massimo carico di deposito:
49.89%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
6.71
Long Trade:
472 (42.64%)
Short Trade:
635 (57.36%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
290.22 RUB
Profitto medio:
586.57 RUB
Perdita media:
-632.99 RUB
Massime perdite consecutive:
27 (-47 386.51 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-47 386.51 RUB (27)
Crescita mensile:
1.07%
Previsione annuale:
12.98%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 263.11 RUB
Massimale:
47 847.09 RUB (146.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.21% (47 782.60 RUB)
Per equità:
30.57% (61 717.81 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|69
|AUDNZDrfd
|59
|USDZARrfd
|56
|USDJPYrfd
|55
|EURSEKrfd
|55
|GBPUSDrfd
|48
|GBPCHFrfd
|47
|EURJPYrfd
|46
|EURCADrfd
|46
|USDMXNrfd
|46
|CHFJPYrfd
|45
|GBPNZDrfd
|45
|USDCHFrfd
|42
|EURAUDrfd
|41
|USDCADrfd
|39
|GBPJPYrfd
|34
|EURNZDrfd
|31
|EURCHFrfd
|30
|AUDJPYrfd
|30
|EURNOKrfd
|27
|AUDCADrfd
|27
|USDSEKrfd
|26
|AUDUSDrfd
|24
|GBPAUDrfd
|23
|NZDUSDrfd
|19
|GBPCADrfd
|18
|EURGBPrfd
|18
|USDNOKrfd
|17
|USDDKKrfd
|15
|AUDCHFrfd
|12
|EURCNYrfd
|11
|USDSGDrfd
|3
|USDILSrfd
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|129
|AUDNZDrfd
|85
|USDZARrfd
|540
|USDJPYrfd
|406
|EURSEKrfd
|249
|GBPUSDrfd
|92
|GBPCHFrfd
|-112
|EURJPYrfd
|347
|EURCADrfd
|236
|USDMXNrfd
|485
|CHFJPYrfd
|225
|GBPNZDrfd
|260
|USDCHFrfd
|222
|EURAUDrfd
|269
|USDCADrfd
|55
|GBPJPYrfd
|479
|EURNZDrfd
|146
|EURCHFrfd
|37
|AUDJPYrfd
|212
|EURNOKrfd
|270
|AUDCADrfd
|112
|USDSEKrfd
|59
|AUDUSDrfd
|50
|GBPAUDrfd
|140
|NZDUSDrfd
|-77
|GBPCADrfd
|34
|EURGBPrfd
|29
|USDNOKrfd
|154
|USDDKKrfd
|49
|AUDCHFrfd
|35
|EURCNYrfd
|70
|USDSGDrfd
|13
|USDILSrfd
|20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|13K
|AUDNZDrfd
|14K
|USDZARrfd
|692K
|USDJPYrfd
|42K
|EURSEKrfd
|186K
|GBPUSDrfd
|10K
|GBPCHFrfd
|-18K
|EURJPYrfd
|36K
|EURCADrfd
|24K
|USDMXNrfd
|706K
|CHFJPYrfd
|23K
|GBPNZDrfd
|31K
|USDCHFrfd
|16K
|EURAUDrfd
|30K
|USDCADrfd
|8K
|GBPJPYrfd
|50K
|EURNZDrfd
|25K
|EURCHFrfd
|2.7K
|AUDJPYrfd
|23K
|EURNOKrfd
|217K
|AUDCADrfd
|11K
|USDSEKrfd
|40K
|AUDUSDrfd
|6.7K
|GBPAUDrfd
|19K
|NZDUSDrfd
|-3.1K
|GBPCADrfd
|1.9K
|EURGBPrfd
|1.1K
|USDNOKrfd
|115K
|USDDKKrfd
|27K
|AUDCHFrfd
|1.7K
|EURCNYrfd
|38K
|USDSGDrfd
|1.3K
|USDILSrfd
|5.7K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 015.21 RUB
Worst Trade: -6 045 RUB
Vincite massime consecutive: 75
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +20 069.46 RUB
Massima perdita consecutiva: -47 386.51 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Среднесрочная торговля 3- 8% в месяц. Торгую на Н4 по ценовому каналу на отбой от уровней. В среднем сделка на одной валютной паре продолжается 1-2 недели, бывает и месяц. Лишние ордера закрываются по без убытку. Все сделки контролирую по % маржи, что бы не было слива депозита.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
295%
0
0
USD
USD
506K
RUB
RUB
178
3%
1 107
75%
91%
2.88
290.22
RUB
RUB
57%
1:40