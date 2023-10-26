SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Medium term trading system
Al'bert Gumerov

Medium term trading system

Al'bert Gumerov
0 recensioni
Affidabilità
178 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 295%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 107
Profit Trade:
838 (75.70%)
Loss Trade:
269 (24.30%)
Best Trade:
5 015.21 RUB
Worst Trade:
-6 044.52 RUB
Profitto lordo:
491 547.43 RUB (3 180 023 pips)
Perdita lorda:
-170 274.33 RUB (783 673 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (20 069.46 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
20 069.46 RUB (75)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
91.47%
Massimo carico di deposito:
49.89%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
6.71
Long Trade:
472 (42.64%)
Short Trade:
635 (57.36%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
290.22 RUB
Profitto medio:
586.57 RUB
Perdita media:
-632.99 RUB
Massime perdite consecutive:
27 (-47 386.51 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-47 386.51 RUB (27)
Crescita mensile:
1.07%
Previsione annuale:
12.98%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 263.11 RUB
Massimale:
47 847.09 RUB (146.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.21% (47 782.60 RUB)
Per equità:
30.57% (61 717.81 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 69
AUDNZDrfd 59
USDZARrfd 56
USDJPYrfd 55
EURSEKrfd 55
GBPUSDrfd 48
GBPCHFrfd 47
EURJPYrfd 46
EURCADrfd 46
USDMXNrfd 46
CHFJPYrfd 45
GBPNZDrfd 45
USDCHFrfd 42
EURAUDrfd 41
USDCADrfd 39
GBPJPYrfd 34
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
AUDJPYrfd 30
EURNOKrfd 27
AUDCADrfd 27
USDSEKrfd 26
AUDUSDrfd 24
GBPAUDrfd 23
NZDUSDrfd 19
GBPCADrfd 18
EURGBPrfd 18
USDNOKrfd 17
USDDKKrfd 15
AUDCHFrfd 12
EURCNYrfd 11
USDSGDrfd 3
USDILSrfd 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 129
AUDNZDrfd 85
USDZARrfd 540
USDJPYrfd 406
EURSEKrfd 249
GBPUSDrfd 92
GBPCHFrfd -112
EURJPYrfd 347
EURCADrfd 236
USDMXNrfd 485
CHFJPYrfd 225
GBPNZDrfd 260
USDCHFrfd 222
EURAUDrfd 269
USDCADrfd 55
GBPJPYrfd 479
EURNZDrfd 146
EURCHFrfd 37
AUDJPYrfd 212
EURNOKrfd 270
AUDCADrfd 112
USDSEKrfd 59
AUDUSDrfd 50
GBPAUDrfd 140
NZDUSDrfd -77
GBPCADrfd 34
EURGBPrfd 29
USDNOKrfd 154
USDDKKrfd 49
AUDCHFrfd 35
EURCNYrfd 70
USDSGDrfd 13
USDILSrfd 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 13K
AUDNZDrfd 14K
USDZARrfd 692K
USDJPYrfd 42K
EURSEKrfd 186K
GBPUSDrfd 10K
GBPCHFrfd -18K
EURJPYrfd 36K
EURCADrfd 24K
USDMXNrfd 706K
CHFJPYrfd 23K
GBPNZDrfd 31K
USDCHFrfd 16K
EURAUDrfd 30K
USDCADrfd 8K
GBPJPYrfd 50K
EURNZDrfd 25K
EURCHFrfd 2.7K
AUDJPYrfd 23K
EURNOKrfd 217K
AUDCADrfd 11K
USDSEKrfd 40K
AUDUSDrfd 6.7K
GBPAUDrfd 19K
NZDUSDrfd -3.1K
GBPCADrfd 1.9K
EURGBPrfd 1.1K
USDNOKrfd 115K
USDDKKrfd 27K
AUDCHFrfd 1.7K
EURCNYrfd 38K
USDSGDrfd 1.3K
USDILSrfd 5.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 015.21 RUB
Worst Trade: -6 045 RUB
Vincite massime consecutive: 75
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +20 069.46 RUB
Massima perdita consecutiva: -47 386.51 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Среднесрочная торговля 3- 8% в месяц. Торгую на Н4 по ценовому каналу на отбой от уровней. В среднем сделка на одной валютной паре продолжается 1-2 недели, бывает и месяц. Лишние ордера закрываются по без убытку. Все сделки контролирую по % маржи, что бы не было слива  депозита.
Non ci sono recensioni
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.14 12:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.06 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 04:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.03 06:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.30 16:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.28 14:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.11 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
