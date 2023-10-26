- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 107
Bénéfice trades:
838 (75.70%)
Perte trades:
269 (24.30%)
Meilleure transaction:
5 015.21 RUB
Pire transaction:
-6 044.52 RUB
Bénéfice brut:
491 547.43 RUB (3 180 023 pips)
Perte brute:
-170 274.33 RUB (783 673 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (20 069.46 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
20 069.46 RUB (75)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
91.47%
Charge de dépôt maximale:
49.89%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
6.71
Longs trades:
472 (42.64%)
Courts trades:
635 (57.36%)
Facteur de profit:
2.89
Rendement attendu:
290.22 RUB
Bénéfice moyen:
586.57 RUB
Perte moyenne:
-632.99 RUB
Pertes consécutives maximales:
27 (-47 386.51 RUB)
Perte consécutive maximale:
-47 386.51 RUB (27)
Croissance mensuelle:
1.07%
Prévision annuelle:
12.98%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18 263.11 RUB
Maximal:
47 847.09 RUB (146.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.21% (47 782.60 RUB)
Par fonds propres:
30.57% (61 717.81 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|69
|AUDNZDrfd
|59
|USDZARrfd
|56
|USDJPYrfd
|55
|EURSEKrfd
|55
|GBPUSDrfd
|48
|GBPCHFrfd
|47
|EURJPYrfd
|46
|EURCADrfd
|46
|USDMXNrfd
|46
|CHFJPYrfd
|45
|GBPNZDrfd
|45
|USDCHFrfd
|42
|EURAUDrfd
|41
|USDCADrfd
|39
|GBPJPYrfd
|34
|EURNZDrfd
|31
|EURCHFrfd
|30
|AUDJPYrfd
|30
|EURNOKrfd
|27
|AUDCADrfd
|27
|USDSEKrfd
|26
|AUDUSDrfd
|24
|GBPAUDrfd
|23
|NZDUSDrfd
|19
|GBPCADrfd
|18
|EURGBPrfd
|18
|USDNOKrfd
|17
|USDDKKrfd
|15
|AUDCHFrfd
|12
|EURCNYrfd
|11
|USDSGDrfd
|3
|USDILSrfd
|3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|129
|AUDNZDrfd
|85
|USDZARrfd
|540
|USDJPYrfd
|406
|EURSEKrfd
|249
|GBPUSDrfd
|92
|GBPCHFrfd
|-112
|EURJPYrfd
|347
|EURCADrfd
|236
|USDMXNrfd
|485
|CHFJPYrfd
|225
|GBPNZDrfd
|260
|USDCHFrfd
|222
|EURAUDrfd
|269
|USDCADrfd
|55
|GBPJPYrfd
|479
|EURNZDrfd
|146
|EURCHFrfd
|37
|AUDJPYrfd
|212
|EURNOKrfd
|270
|AUDCADrfd
|112
|USDSEKrfd
|59
|AUDUSDrfd
|50
|GBPAUDrfd
|140
|NZDUSDrfd
|-77
|GBPCADrfd
|34
|EURGBPrfd
|29
|USDNOKrfd
|154
|USDDKKrfd
|49
|AUDCHFrfd
|35
|EURCNYrfd
|70
|USDSGDrfd
|13
|USDILSrfd
|20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|13K
|AUDNZDrfd
|14K
|USDZARrfd
|692K
|USDJPYrfd
|42K
|EURSEKrfd
|186K
|GBPUSDrfd
|10K
|GBPCHFrfd
|-18K
|EURJPYrfd
|36K
|EURCADrfd
|24K
|USDMXNrfd
|706K
|CHFJPYrfd
|23K
|GBPNZDrfd
|31K
|USDCHFrfd
|16K
|EURAUDrfd
|30K
|USDCADrfd
|8K
|GBPJPYrfd
|50K
|EURNZDrfd
|25K
|EURCHFrfd
|2.7K
|AUDJPYrfd
|23K
|EURNOKrfd
|217K
|AUDCADrfd
|11K
|USDSEKrfd
|40K
|AUDUSDrfd
|6.7K
|GBPAUDrfd
|19K
|NZDUSDrfd
|-3.1K
|GBPCADrfd
|1.9K
|EURGBPrfd
|1.1K
|USDNOKrfd
|115K
|USDDKKrfd
|27K
|AUDCHFrfd
|1.7K
|EURCNYrfd
|38K
|USDSGDrfd
|1.3K
|USDILSrfd
|5.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 015.21 RUB
Pire transaction: -6 045 RUB
Gains consécutifs maximales: 75
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +20 069.46 RUB
Perte consécutive maximale: -47 386.51 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Среднесрочная торговля 3- 8% в месяц. Торгую на Н4 по ценовому каналу на отбой от уровней. В среднем сделка на одной валютной паре продолжается 1-2 недели, бывает и месяц. Лишние ордера закрываются по без убытку. Все сделки контролирую по % маржи, что бы не было слива депозита.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
295%
0
0
USD
USD
506K
RUB
RUB
178
3%
1 107
75%
91%
2.88
290.22
RUB
RUB
57%
1:40