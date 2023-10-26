SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Medium term trading system
Al'bert Gumerov

Medium term trading system

Al'bert Gumerov
0 avis
Fiabilité
178 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 295%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 107
Bénéfice trades:
838 (75.70%)
Perte trades:
269 (24.30%)
Meilleure transaction:
5 015.21 RUB
Pire transaction:
-6 044.52 RUB
Bénéfice brut:
491 547.43 RUB (3 180 023 pips)
Perte brute:
-170 274.33 RUB (783 673 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (20 069.46 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
20 069.46 RUB (75)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
91.47%
Charge de dépôt maximale:
49.89%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
6.71
Longs trades:
472 (42.64%)
Courts trades:
635 (57.36%)
Facteur de profit:
2.89
Rendement attendu:
290.22 RUB
Bénéfice moyen:
586.57 RUB
Perte moyenne:
-632.99 RUB
Pertes consécutives maximales:
27 (-47 386.51 RUB)
Perte consécutive maximale:
-47 386.51 RUB (27)
Croissance mensuelle:
1.07%
Prévision annuelle:
12.98%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18 263.11 RUB
Maximal:
47 847.09 RUB (146.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.21% (47 782.60 RUB)
Par fonds propres:
30.57% (61 717.81 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 69
AUDNZDrfd 59
USDZARrfd 56
USDJPYrfd 55
EURSEKrfd 55
GBPUSDrfd 48
GBPCHFrfd 47
EURJPYrfd 46
EURCADrfd 46
USDMXNrfd 46
CHFJPYrfd 45
GBPNZDrfd 45
USDCHFrfd 42
EURAUDrfd 41
USDCADrfd 39
GBPJPYrfd 34
EURNZDrfd 31
EURCHFrfd 30
AUDJPYrfd 30
EURNOKrfd 27
AUDCADrfd 27
USDSEKrfd 26
AUDUSDrfd 24
GBPAUDrfd 23
NZDUSDrfd 19
GBPCADrfd 18
EURGBPrfd 18
USDNOKrfd 17
USDDKKrfd 15
AUDCHFrfd 12
EURCNYrfd 11
USDSGDrfd 3
USDILSrfd 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 129
AUDNZDrfd 85
USDZARrfd 540
USDJPYrfd 406
EURSEKrfd 249
GBPUSDrfd 92
GBPCHFrfd -112
EURJPYrfd 347
EURCADrfd 236
USDMXNrfd 485
CHFJPYrfd 225
GBPNZDrfd 260
USDCHFrfd 222
EURAUDrfd 269
USDCADrfd 55
GBPJPYrfd 479
EURNZDrfd 146
EURCHFrfd 37
AUDJPYrfd 212
EURNOKrfd 270
AUDCADrfd 112
USDSEKrfd 59
AUDUSDrfd 50
GBPAUDrfd 140
NZDUSDrfd -77
GBPCADrfd 34
EURGBPrfd 29
USDNOKrfd 154
USDDKKrfd 49
AUDCHFrfd 35
EURCNYrfd 70
USDSGDrfd 13
USDILSrfd 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 13K
AUDNZDrfd 14K
USDZARrfd 692K
USDJPYrfd 42K
EURSEKrfd 186K
GBPUSDrfd 10K
GBPCHFrfd -18K
EURJPYrfd 36K
EURCADrfd 24K
USDMXNrfd 706K
CHFJPYrfd 23K
GBPNZDrfd 31K
USDCHFrfd 16K
EURAUDrfd 30K
USDCADrfd 8K
GBPJPYrfd 50K
EURNZDrfd 25K
EURCHFrfd 2.7K
AUDJPYrfd 23K
EURNOKrfd 217K
AUDCADrfd 11K
USDSEKrfd 40K
AUDUSDrfd 6.7K
GBPAUDrfd 19K
NZDUSDrfd -3.1K
GBPCADrfd 1.9K
EURGBPrfd 1.1K
USDNOKrfd 115K
USDDKKrfd 27K
AUDCHFrfd 1.7K
EURCNYrfd 38K
USDSGDrfd 1.3K
USDILSrfd 5.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 015.21 RUB
Pire transaction: -6 045 RUB
Gains consécutifs maximales: 75
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +20 069.46 RUB
Perte consécutive maximale: -47 386.51 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Среднесрочная торговля 3- 8% в месяц. Торгую на Н4 по ценовому каналу на отбой от уровней. В среднем сделка на одной валютной паре продолжается 1-2 недели, бывает и месяц. Лишние ордера закрываются по без убытку. Все сделки контролирую по % маржи, что бы не было слива  депозита.
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 13:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.14 12:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.06 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 04:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.03 06:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.30 16:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.28 14:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.11 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Medium term trading system
30 USD par mois
295%
0
0
USD
506K
RUB
178
3%
1 107
75%
91%
2.88
290.22
RUB
57%
1:40
